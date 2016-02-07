Кокорин: «Лишний раз убедился, что сделал правильный выбор, перейдя в «Зенит»

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин поделился своими первыми впечатлениями после победы в финале Кубка Атлантики. Санкт-петербургский клуб в решающем поединке одолел по пенальти шведский "Эребру" (1:1; 4:3 по пенальти).

– Поздравляем с победой в Кубке Атлантики. Какие ощущения?

– Самые наилучшие, как от турнира, так и от финала.

– Вы выиграли этот турнир второй раз подряд.

– В прошлом году с "Динамо", в этом с "Зенитом".

– Есть разница в ощущениях?

– Нет, наверное. Все мы понимаем, что в первую очередь – это хорошая подготовка перед важными играми. Но хорошо, что все завершилось именно так. Разъезжаемся на выходные на радостной ноте.

- Как оцените свои первые дни в "Зените"? К чему привыкли, а к чему еще нет?

- Впечатления - отличные. Я понимал, что здесь, наверное, во всем уровень выше. Как ребята рассказывали, так и оказалось. Придя в "Зенит" все это уже смог ощутить на себе. Лишний раз убедился, что сделал правильный выбор.