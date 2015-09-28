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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Шинник
Енисей - Шинник: обзор матча 28 сентября 2015
Енисей
28.09.2015, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Шинник
90'
Замена
И. Подоляк
️️️️
М. Земсков
78'
Замена
А. Мязин
️️️️
В. Сиротов
Замена
В. Галыш
️️️️
В. Чадов
74'
Замена
В. Чадов
️️️️
А. Хрущев
64'
Замена
А. Скворцов
️️️️
В. Лешонок
64'
60'
Замена
А. Митасов
️️️️
М. Султонов
16'
Желтая карточка
М. Султонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
17
Алексей Хрущев
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
92
Артем Щадин
АП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
50
Николай Вовк
ЦЗ
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
9
Артем Митасов
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
4-1-4-1
88
Шелия
23
Чернов
80
Климов
80
Качан
18
Марущак
15
Фатуллаев
17
Хрущев
8
Иванов
10
Алиев
9
Лешонок
23
Лескано
3-4-2-1
16
Яшин
15
Цховребов
33
Ламанж
6
Беляев
37
Сиротов
7
Маляров
5
Платика
8
Павленко
28
Султонов
92
Щадин
8
Земсков
9
Лешонок
92
Скворцов
92
Скворцов
9
Лешонок
Чадов
88
Галыш
88
Галыш
Чадов
17
Хрущев
15
Чадов
15
Чадов
17
Хрущев
8
Земсков
20
Подоляк
20
Подоляк
8
Земсков
28
Султонов
9
Митасов
9
Митасов
28
Султонов
37
Сиротов
87
Мязин
87
Мязин
37
Сиротов
Остались в запасе
Енисей
Шинник
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
13
Арсен Айрапетян
АП
50
Николай Вовк
ЦЗ
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
Остались в запасе
13
Арсен Айрапетян
АП
50
Николай Вовк
ЦЗ
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Енисей - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
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