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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Бутан - Мальдивы
Бутан - Мальдивы: обзор матча 08 октября 2015
Бутан
08.10.2015, четверг, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 5 тур
3 : 4
Завершен
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Бутан
Товарищеские матчи. Сборные
Шри-Ланка
4 : 1
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Товарищеские матчи. Сборные
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