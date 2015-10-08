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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Нижний Новгород - Носта
Нижний Новгород - Носта: обзор матча 08 октября 2015
Нижний Новгород
08.10.2015, четверг, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 14 тур
0 : 2
Завершен
Носта
12'
В. Карпухин
29'
С. Терехин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Носта
90'
Замена
И. Насыров
️️️️
С. Резников
88'
Замена
Р. Халилуллов
️️️️
А. Самойлов
Замена
Д. Карасев
️️️️
М. Нестеров
86'
Замена
К. Жильцов
️️️️
И. Маслов
78'
Замена
Н. Николаев
️️️️
И. Беляков
75'
Желтая карточка
А. Ткач
74'
72'
Замена
А. Салихов
️️️️
Д. Афанасьев
Замена
Н. Вдовиченко
️️️️
Н. Кабаев
46'
Замена
А. Ткач
️️️️
А. Даниленко
46'
Желтая карточка
Н. Васильев
37'
29'
ГОЛ! 0:2!
С. Терехин
27'
Замена
И. Сабирзянов
️️️️
А. Попов
12'
ГОЛ! 0:1!
В. Карпухин
Желтая карточка
А. Недогода
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
3
Игорь Маслов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
14
Александр Недогода
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
8
Николай Кабаев
ЦП
21
Максим Нестеров
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
10
Игорь Беляков
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Богданец
Носта
16
Антон Лабутин
ВР
26
Артем Гордеев
ЦЗ
2
Сергей Терехин
ЦЗ
35
Артем Попов
ЦЗ
6
Денис Олифиренко
ЦЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
11
Андрей Самойлов
ЦП
89
Наиль Хабибуллин
ЦП
9
Дмитрий Афанасьев
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Нижний Новгород
41
Максим Шумайлов
ВР
5
Константин Жильцов
ЦЗ
96
Никита Николаев
ЦЗ
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
27
Владимир Панферов
ЦП
13
Алексей Ткач
ЦП
25
Николай Вдовиченко
ЦФ
Носта
1
Алексей Козлов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
27
Артур Салихов
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
8
Роман Халилуллов
ЦФ
3-2-3-2
31
Анисимов
90
Хрипков
15
Ершов
14
Недогода
3
Маслов
4
Абрамов
8
Кабаев
21
Нестеров
96
Васильев
39
Даниленко
10
Беляков
3-2-4-1
16
Лабутин
35
Попов
6
Олифиренко
14
Сорокин
26
Гордеев
2
Терехин
89
Хабибуллин
9
Афанасьев
6
Резников
11
Самойлов
9
Карпухин
3
Маслов
5
Жильцов
5
Жильцов
3
Маслов
39
Даниленко
13
Ткач
13
Ткач
39
Даниленко
8
Кабаев
25
Вдовиченко
25
Вдовиченко
8
Кабаев
10
Беляков
96
Николаев
96
Николаев
10
Беляков
21
Нестеров
29
Карасев
29
Карасев
21
Нестеров
11
Самойлов
8
Халилуллов
8
Халилуллов
11
Самойлов
9
Афанасьев
27
Салихов
27
Салихов
9
Афанасьев
35
Попов
4
Сабирзянов
4
Сабирзянов
35
Попов
6
Резников
77
Насыров
77
Насыров
6
Резников
Остались в запасе
Нижний Новгород
Носта
27
Владимир Панферов
ЦП
41
Максим Шумайлов
ВР
Главный тренер
Валерий Богданец
1
Алексей Козлов
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
27
Владимир Панферов
ЦП
41
Максим Шумайлов
ВР
Остались в запасе
1
Алексей Козлов
ВР
Главный тренер
Валерий Богданец
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Нижний Новгород - Носта
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Стадион:
Северный
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