Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Венгрия - Фарерские острова
Венгрия - Фарерские острова: обзор матча 08 октября 2015
Венгрия
08.10.2015, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа F, 9 тур
2 : 1
Завершен
Фарерские острова
63'
Д. Беде
71'
Д. Беде
11'
Р. Якобсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Фарерские острова
90'
+4
Вторая желтая
А. Грегерсен
84'
Замена
О. Фэре
️️️️
С. Наттестад
78'
Замена
Д. Соренсен
️️️️
Р. Юнсен
Замена
Т. Пришкин
️️️️
Н. Николич
75'
ГОЛ! 2:1!
Д. Беде
Пас отдал
Н. Николич
71'
ГОЛ! 1:1!
Д. Беде
Пас отдал
Т. Кадар
63'
62'
Замена
П. Юстинуссен
️️️️
Р. Якобсен
Замена
К. Немет
️️️️
А. Боди
46'
Замена
Д. Беде
️️️️
Д. Тошер
46'
43'
Желтая карточка
А. Грегерсен
Желтая карточка
З. Гера
36'
18'
Желтая карточка
Р. Балдвинссон
11'
ГОЛ! 0:1!
Р. Якобсен
Пас отдал
Й. Эдмундссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
9
Даниэл Тошер
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
10
Золтан Гера
АП
8
Адам Боди
ПП
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
6
Рене Юнсен
ЦП
0
Роальдур Якобсен
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
22
Адам Богдан
ВР
2
Аттила Осват
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
23
Давид Маркварт
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
13
Даниэль Беде
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
14
Герго Ловренчич
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Фарерские острова
12
Тейтур Гестссон
ВР
23
Тордур Томсен
ВР
15
Одмар Фэре
ЦЗ
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
10
Кристиан Хольст
ЦП
3
Арни Фредриксберг
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
21
Андреас Ольсен
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
4-4-1-1
1
Кирай
20
Гузмич
23
Юхас
5
Фиола
4
Кадар
7
Джуджак
9
Тошер
8
Надь
8
Боди
10
Гера
23
Николич
3-2-3-1-1
1
Нильсен
5
Наттестад
2
Наес
15
Балдвинссон
3
Давидсен
4
Грегерсен
6
Юнсен
0
Якобсен
10
Ватнхамар
14
Эдмундссон
19
Барталсстову
9
Тошер
13
Беде
13
Беде
9
Тошер
23
Николич
19
Пришкин
19
Пришкин
23
Николич
8
Боди
11
Немет
11
Немет
8
Боди
5
Наттестад
15
Фэре
15
Фэре
5
Наттестад
0
Якобсен
13
Юстинуссен
13
Юстинуссен
0
Якобсен
6
Юнсен
9
Соренсен
9
Соренсен
6
Юнсен
Остались в запасе
Венгрия
Фарерские острова
2
Аттила Осват
ЦЗ
1
Денеш Дибус
ВР
22
Адам Богдан
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
23
Давид Маркварт
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
10
Кристиан Хольст
ЦП
21
Андреас Ольсен
ЦФ
12
Тейтур Гестссон
ВР
23
Тордур Томсен
ВР
3
Арни Фредриксберг
ЦП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Остались в запасе
2
Аттила Осват
ЦЗ
1
Денеш Дибус
ВР
22
Адам Богдан
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
23
Давид Маркварт
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Остались в запасе
10
Кристиан Хольст
ЦП
21
Андреас Ольсен
ЦФ
12
Тейтур Гестссон
ВР
23
Тордур Томсен
ВР
3
Арни Фредриксберг
ЦП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Ларс Ольсен
Статистика матча Венгрия - Фарерские острова
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
- : -
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Стадион:
Групама Арена
Новости команд
Все
Венгрия
Фарерские острова
Фарерские острова – Молдова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16:50
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
09:56
Лига наций: шансы Фарерских островов и Молдовы на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:23
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
09:56
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
В МИД Венгрии осудили Украину из-за футболиста «Ливерпуля»
7 октября
1
Фарерские острова – Молдова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16:50
Лига наций: шансы Фарерских островов и Молдовы на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:23
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
12 ноября
Казахстан – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+