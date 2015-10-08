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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Сызрань-2003 - Ижевск
Сызрань-2003 - Ижевск: обзор матча 08 октября 2015
Сызрань-2003
08.10.2015, четверг, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 14 тур
2 : 3
Завершен
Ижевск
82'
С. Никулов
90'
В. Пьянченко
63'
М. Канаев
75'
М. Малаховский
84'
П. Шадрин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сызрань-2003 - Ижевск
90'
Замена
Д. Чушъялов
️️️️
Е. Кобзарь
ГОЛ! 2:3!
В. Пьянченко
90'
88'
Желтая карточка
М. Канаев
87'
Замена
А. Елисеев
️️️️
М. Малаховский
84'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
П. Шадрин
ГОЛ! 1:2!
С. Никулов
82'
Замена
А. Ивашин
️️️️
С. Симонов
80'
75'
ГОЛ! 0:2!
М. Малаховский
Замена
С. Дзодзиев
️️️️
М. Жестков
68'
63'
ГОЛ! 0:1!
М. Канаев
Замена
Е. Яцкий
️️️️
Р. Алмаев
53'
Желтая карточка
С. Симонов
41'
38'
Замена
П. Шадрин
️️️️
М. Сафин
Желтая карточка
И. Рыжков
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сызрань-2003
1
Олег Баклов
ВР
63
Игорь Рыжков
ЦЗ
24
Антонио Морейес
ЦЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
2
Сергей Никулов
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
24
Роман Терехин
ЦП
10
Рустем Алмаев
ЦП
17
Сергей Симонов
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
Ижевск
22
Сергей Воронин
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
37
Евгений Ушаков
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
15
Марат Сафин
ЦП
18
Максим Малаховский
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Сызрань-2003
31
Сергей Барсуков
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
21
Сергей Еремеев
ЦЗ
25
Дмитрий Лавлинский
ЦЗ
14
Александр Ивашин
ЦП
77
Евгений Яцкий
ЦП
30
Сергей Дзодзиев
ЦФ
Ижевск
30
Никита Медведев
ВР
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
14
Денис Чушъялов
ОП
62
Павел Шадрин
ЦП
54
Илья Кирносов
ЦП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
4-1-4-1
1
Баклов
63
Рыжков
2
Горелов
2
Никулов
24
Морейес
7
Пьянченко
24
Терехин
10
Алмаев
17
Симонов
71
Жестков
9
Цыганов
2-2-4-2
22
Воронин
44
Садыков
13
Семякин
37
Ушаков
17
Канаев
7
Данилов
15
Сафин
18
Малаховский
27
Симанов
92
Кобзарь
13
Цыганцов
17
Симонов
14
Ивашин
14
Ивашин
17
Симонов
71
Жестков
30
Дзодзиев
30
Дзодзиев
71
Жестков
10
Алмаев
77
Яцкий
77
Яцкий
10
Алмаев
15
Сафин
62
Шадрин
62
Шадрин
15
Сафин
18
Малаховский
27
Елисеев
27
Елисеев
18
Малаховский
92
Кобзарь
14
Чушъялов
14
Чушъялов
92
Кобзарь
Остались в запасе
Сызрань-2003
Ижевск
5
Павел Евсеев
ЦЗ
21
Сергей Еремеев
ЦЗ
25
Дмитрий Лавлинский
ЦЗ
31
Сергей Барсуков
ВР
3
Денис Кибардин
ЦЗ
54
Илья Кирносов
ЦП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
30
Никита Медведев
ВР
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
5
Павел Евсеев
ЦЗ
21
Сергей Еремеев
ЦЗ
25
Дмитрий Лавлинский
ЦЗ
31
Сергей Барсуков
ВР
Остались в запасе
3
Денис Кибардин
ЦЗ
54
Илья Кирносов
ЦП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
30
Никита Медведев
ВР
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Сызрань-2003 - Ижевск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Звезда
5 : 1
04.06.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Сызрань-2003
2 : 1
29.05.2019
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
КАМАЗ
1 : 3
23.05.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Сызрань-2003
0 : 2
16.05.2019
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Сызрань-2003
1 : 0
05.05.2019
Волга
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Ижевск
1 : 1
24.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Ижевск
1 : 0
11.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
3 : 1
04.10.2026
Оренбург-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Спортивный комплекс "Кристалл"
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