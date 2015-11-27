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    Расписание матчей 27-11-2015

    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 17 тур
    27 ноября, пятница
    11:00
    Урал (мол)
    0:0
    Мордовия (мол)
    Матч завершен
    27 ноября, пятница
    14:00
    Ахмат (мол)
    1:0
    Зенит (мол)
    Матч завершен
    27 ноября, пятница
    16:00
    Уфа (мол)
    1:2
    Академия Кубань
    Матч завершен
    27 ноября, пятница
    16:25
    Кр. Советов (мол)
    1:0
    Амкар (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 17 тур
    27 ноября, пятница
    17:00
    Урал
    3:1
    Мордовия
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2015/2016), 15 тур
    27 ноября, пятница
    20:00
    Дукла
    4:0
    Теплице
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 17 тур
    27 ноября, пятница
    20:00
    Виборг
    1:0
    Орхус
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 13 тур
    27 ноября, пятница
    20:00
    Антальяспор
    1:1
    Османлыспор
    Матч завершен
    27 ноября, пятница
    20:00
    Бурсаспор
    1:2
    Кайсериспор
    Матч завершен
    27 ноября, пятница
    20:00
    Ризеспор
    0:0
    Коньяспор
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2015/2016), 14 тур
    27 ноября, пятница
    22:00
    Камбур
    2:3
    Де Графсхап
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 17 тур
    27 ноября, пятница
    22:30
    Зюлте-Варегем
    2:3
    Стандард
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2015/2016), 15 тур
    27 ноября, пятница
    22:30
    Лион
    2:4
    Монпелье
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2015/2016), 14 тур
    27 ноября, пятница
    22:30
    Дармштадт
    0:0
    Кельн
    Матч завершен
    Испания. Примера (2015/2016), 13 тур
    27 ноября, пятница
    22:30
    Леванте
    0:1
    Бетис
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016), 16 тур
    27 ноября, пятница
    22:45
    Сент-Джонстон
    1:1
    Данди
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2015/2016), 18 тур
    27 ноября, пятница
    22:45
    Халл Сити
    0:2
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 11 тур
    27 ноября, пятница
    23:30
    Насьональ
    3:1
    Маритиму
    Матч завершен
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