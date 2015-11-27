октябрь 2015
ноябрь 2015
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 17 тур
27 ноября, пятница
11:00
Матч завершен
27 ноября, пятница
14:00
Матч завершен
27 ноября, пятница
16:00
Матч завершен
27 ноября, пятница
16:25
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 17 тур
Чехия. Синот Лига (2015/2016), 15 тур
Дания. Суперлига (2015/2016), 17 тур
Турция. Суперлига (2015/2016), 13 тур
27 ноября, пятница
20:00
Матч завершен
27 ноября, пятница
20:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2015/2016), 14 тур
27 ноября, пятница
22:00
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 17 тур
27 ноября, пятница
22:30
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2015/2016), 15 тур
Германия. Бундеслига (2015/2016), 14 тур
Испания. Примера (2015/2016), 13 тур
Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016), 16 тур
27 ноября, пятница
22:45
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 18 тур
27 ноября, пятница
22:45
Матч завершен
Португалия. Примейра (2015/2016), 11 тур