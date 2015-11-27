Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Мордовия (мол)
Урал (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 27 ноября 2015
Урал (мол)
27.11.2015, пятница, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
0 : 0
Завершен
Мордовия (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Мордовия (мол)
88'
Замена
Д. Хайбуллин
️️️️
А. Аскеров
Замена
М. Филиппов
️️️️
Р. Гавтадзе
77'
Желтая карточка
Д. Дрожалкин
74'
74'
Замена
П. Кульнин
️️️️
В. Нургалеев
68'
Замена
С. Тишенков
️️️️
А. Маланьин
65'
Замена
В. Змеёв
️️️️
А. Игошев
Замена
И. Корелин
️️️️
И. Ламбарский
63'
61'
Замена
Е. Сысуев
️️️️
Э. Мансуров
Замена
В. Кузнецов
️️️️
С. Подоксенов
55'
Замена
Б. Мишуков
️️️️
А. Юсупов
46'
Замена
Е. Шумихин
️️️️
Н. Дурандин
46'
32'
Желтая карточка
Н. Усов
14'
Желтая карточка
В. Адаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
81
Никита Дурандин
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Погос Галстян
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
43
Никита Аксенов
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
53
Эдуард Мансуров
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
54
Артур Игошев
ЦП
65
Владислав Нургалеев
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Савочкин
Урал (мол)
71
Алексей Мамин
ВР
42
Михаил Филиппов
ЦП
36
Илья Корелин
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
52
Роман Шалин
ЦФ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
52
Егор Сысуев
ЦЗ
64
Павел Кульнин
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
59
Сергей Тишенков
ЦФ
4-4-2
97
Шубин
4
Дрожалкин
17
Фомин
4
Чернов
15
Князев
62
Гавтадзе
8
Подоксенов
19
Ламбарский
53
Нисафутдинов
10
Юсупов
81
Дурандин
4-3-1-1
1
Шебанов
42
Усов
44
Чубукин
53
Мансуров
43
Аксенов
54
Игошев
65
Нургалеев
71
Аскеров
9
Адаев
48
Маланьин
62
Гавтадзе
42
Филиппов
42
Филиппов
62
Гавтадзе
19
Ламбарский
36
Корелин
36
Корелин
19
Ламбарский
10
Юсупов
8
Мишуков
8
Мишуков
10
Юсупов
8
Подоксенов
19
Кузнецов
19
Кузнецов
8
Подоксенов
81
Дурандин
55
Шумихин
55
Шумихин
81
Дурандин
65
Нургалеев
64
Кульнин
64
Кульнин
65
Нургалеев
54
Игошев
43
Змеёв
43
Змеёв
54
Игошев
71
Аскеров
70
Хайбуллин
70
Хайбуллин
71
Аскеров
53
Мансуров
52
Сысуев
52
Сысуев
53
Мансуров
48
Маланьин
59
Тишенков
59
Тишенков
48
Маланьин
Остались в запасе
Урал (мол)
Мордовия (мол)
52
Роман Шалин
ЦФ
71
Алексей Мамин
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Сергей Савочкин
Остались в запасе
52
Роман Шалин
ЦФ
71
Алексей Мамин
ВР
Остались в запасе
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
Главный тренер
Сергей Савочкин
Статистика матча Урал (мол) - Мордовия (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Автухович
(Челябинск)
Стадион:
Манеж «Урал»
Новости команд
Все
Урал (мол)
Мордовия (мол)
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
2018.08.19 14:13
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
2018.08.19 14:13
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+