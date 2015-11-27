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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Монпелье
Лион - Монпелье: обзор матча 27 ноября 2015
Лион
27.11.2015, пятница, 22:30
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 4
Завершен
Монпелье
14'
А. Ляказетт
84'
Р. Геззаль
8'
М. Гоналон (АГ)
11'
К. Нинга
48'
К. Нинга
80'
С. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Монпелье
ГОЛ! 2:4!
Р. Геззаль
84'
80'
Замена
М. Сансон
️️️️
Р. Будебуз
80'
ГОЛ! 1:4!
С. Камара
74'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
К. Нинга
Замена
Р. Геззаль
️️️️
С. Дардер
69'
Желтая карточка
М. Гоналон
68'
65'
Замена
С. Камара
️️️️
Д. Руссийон
Замена
М. Корне
️️️️
К. Бове
61'
57'
Желтая карточка
В. Хилтон
Замена
К. Гренье
️️️️
М. Вальбуэна
50'
48'
Желтая карточка
Б. Дабо
48'
ГОЛ! 1:3!
К. Нинга
Пас отдал
Д. Руссийон
45'
Желтая карточка
В. Реми
Желтая карточка
Рафаэл
41'
20'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
ГОЛ! 1:2!
А. Ляказетт
14'
Желтая карточка
А. Ляказетт
12'
11'
ГОЛ! 0:2!
К. Нинга
Пас отдал
В. Реми
8'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Гоналон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
12
Клаудио Бове
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
18
Рашид Геззаль
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
8
Морган Сансон
ЦП
11
Хеан Деса
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Лопеш
21
Морель
4
Бишевац
2
Рафаэл
25
Гоналон
4
Ферри
10
Дардер
8
Толиссо
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
12
Бове
3-2-2-1-1
1
Пьонье
3
Конгре
4
Хилтон
12
Депланье
21
Руссийон
5
Бенсебаини
6
Дабо
8
Мартен
10
Будебуз
29
Нинга
12
Бове
70
Корне
70
Корне
12
Бове
10
Дардер
18
Геззаль
18
Геззаль
10
Дардер
28
Вальбуэна
19
Гренье
19
Гренье
28
Вальбуэна
10
Будебуз
8
Сансон
8
Сансон
10
Будебуз
21
Руссийон
19
Камара
19
Камара
21
Руссийон
29
Нинга
9
Ятабаре
9
Ятабаре
29
Нинга
Остались в запасе
Лион
Монпелье
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Юбер Фурнье
21
Джамель Бакар
ЦФ
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
11
Хеан Деса
ЦП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
Остались в запасе
21
Джамель Бакар
ЦФ
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
11
Хеан Деса
ЦП
Главный тренер
Юбер Фурнье
Статистика матча Лион - Монпелье
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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