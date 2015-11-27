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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Амкар (мол)
Кр. Советов (мол) - Амкар (мол): обзор матча 27 ноября 2015
Кр. Советов (мол)
27.11.2015, пятница, 16:25
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
1 : 0
Завершен
Амкар (мол)
12'
Н. Каналес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Амкар (мол)
Замена
Д. Захарян
️️️️
И. Визнович
81'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Н. Каналес
78'
Замена
Н. Подъячев
️️️️
С. Божин
71'
69'
Замена
Г. Енев
️️️️
Т. Краев
68'
Замена
Р. Гусейнов
️️️️
И. Парамонов
61'
Желтая карточка
Е. Парамонов
43'
Желтая карточка
И. Мурашов
ГОЛ! 1:0!
Н. Каналес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
88
Виталий Шильников
ВР
96
Кирилл Миронов
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
70
Данила Попов
ЦП
97
Даниил Мелихов
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
61
Николай Кирица
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
27
Жуниор Ахиссан
ЦФ
32
Николас Каналес
ЦФ
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
11
Евгений Парамонов
ЦП
26
Иван Беликов
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
17
Игорь Мурашов
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Кр. Советов (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
67
Давид Захарян
ЦП
39
Никита Подъячев
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
37
Илья Пушкарев
ЦЗ
46
Георги Енев
ЦП
24
Алексей Орлов
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
3-4-3
88
Шильников
96
Миронов
89
Масальский
47
Божин
70
Попов
43
Роганов
61
Кирица
97
Мелихов
32
Каналес
27
Ахиссан
98
Визнович
3-5-2
71
Красильников
51
Ромащенко
24
Мосунов
59
Бурков
11
Парамонов
68
Краев
49
Парамонов
17
Мурашов
26
Беликов
91
Курзенев
70
Гооге
47
Божин
39
Подъячев
39
Подъячев
47
Божин
32
Каналес
69
Голенков
69
Голенков
32
Каналес
98
Визнович
67
Захарян
67
Захарян
98
Визнович
68
Краев
46
Енев
46
Енев
68
Краев
49
Парамонов
29
Гусейнов
29
Гусейнов
49
Парамонов
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Амкар (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
37
Илья Пушкарев
ЦЗ
24
Алексей Орлов
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
79
Данила Ермаков
ВР
Остались в запасе
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
37
Илья Пушкарев
ЦЗ
24
Алексей Орлов
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Амкар (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Рыбаков
(Ульяновск)
Стадион:
Металлург, 2-е поле
Новости команд
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Кр. Советов (мол)
Амкар (мол)
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2020.03.18 15:12
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