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Дармштадт - Кельн
Дармштадт - Кельн: обзор матча 27 ноября 2015
Дармштадт
27.11.2015, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Кельн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Кельн
Замена
Д. Штро-Энгель
️️️️
М. Хеллер
90'
Замена
М. Зайлер
️️️️
Т. Кемпе
82'
80'
Желтая карточка
С. Цоллер
79'
Замена
Ф. Хозинер
️️️️
А. Модест
Желтая карточка
А. Сулу
74'
Замена
К. Рауш
️️️️
Я. Розенталь
70'
60'
Замена
М. Йойич
️️️️
Ю. Осако
Желтая карточка
Г. Гарич
45'
45'
Замена
С. Цоллер
️️️️
Я. Герхардт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Юя Осако
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
7
Марко Зайлер
ЦФ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
10
Казуке Нагасава
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
4-4-1-1
26
Матениа
32
Холланд
4
Сулу
5
Калдирола
13
Гарич
20
Хеллер
8
Гондорф
11
Кемпе
18
Нимайер
10
Розенталь
2
Вагнер
4-3-1-2
1
Хорн
3
Хайнц
5
Марох
7
Фогт
14
Хектор
31
Риссе
33
Леманн
31
Герхардт
32
Биттенкурт
27
Модест
10
Осако
11
Кемпе
7
Зайлер
7
Зайлер
11
Кемпе
10
Розенталь
34
Рауш
34
Рауш
10
Розенталь
20
Хеллер
9
Штро-Энгель
9
Штро-Энгель
20
Хеллер
10
Осако
18
Йойич
18
Йойич
10
Осако
27
Модест
26
Хозинер
26
Хозинер
27
Модест
31
Герхардт
6
Цоллер
6
Цоллер
31
Герхардт
Остались в запасе
Дармштадт
Кельн
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
10
Казуке Нагасава
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
Остались в запасе
10
Казуке Нагасава
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Дармштадт - Кельн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Белленфалльтор
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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