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Евро-2024
Румыния - Финляндия
Румыния - Финляндия: обзор матча 08 октября 2015
Румыния
08.10.2015, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа F, 9 тур
1 : 1
Завершен
Финляндия
90+1'
О. Хобан
67'
Й. Похьянпало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Финляндия
ГОЛ! 1:1!
О. Хобан
90'
+1
Замена
А. Попа
️️️️
Г. Торже
87'
82'
Желтая карточка
П. Хетемай
77'
Замена
К. Хямяляйнен
️️️️
Й. Похьянпало
74'
Желтая карточка
Й. Тойвио
Замена
Ф. Андоне
️️️️
Б. Станку
69'
67'
ГОЛ! 0:1!
Й. Похьянпало
Пас отдал
Т. Пукки
64'
Замена
В. Яласто
️️️️
К. Аркивуо
62'
Замена
Й. Тойвио
️️️️
П. Араюри
Замена
А. Максим
️️️️
А. Кипчиу
60'
54'
Желтая карточка
М. Халсти
49'
Желтая карточка
Й. Похьянпало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
2
Паул Папп
ПЗ
17
Лучан Сынмэртян
ЦП
5
Овидиу Хобан
ЦП
11
Габриэль Торже
ЦП
19
Богдан Станку
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
8
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
8
Перпарим Хетемай
ЦП
19
Александер Ринг
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
13
Кари Аркивуо
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Румыния
23
Силвиу Лунг
ВР
1
Костел Пантилимон
ВР
4
Козмин Моци
ЦЗ
2
Александру Мэцел
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
8
Михай Пинтилий
ЦП
16
Стелиано Филип
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
0
Константин Будеску
АП
14
Флорин Андоне
ЦФ
Финляндия
1
Ники Мяенпяя
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
5
Вилле Яласто
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
16
Томас Лам
ЦЗ
17
Сакари Маттила
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
9
Берат Садик
ЦФ
4-3-3
12
Тэтэрушану
3
Рац
21
Кирикеш
21
Григоре
2
Папп
17
Сынмэртян
5
Хобан
11
Торже
8
Кипчиу
13
Кешеру
19
Станку
3-5-2
1
Градецки
3
Мойсандер
18
Уронен
2
Араюри
8
Хетемай
11
Шуллер
0
Халсти
13
Аркивуо
19
Ринг
20
Похьянпало
10
Пукки
11
Торже
20
Попа
20
Попа
11
Торже
8
Кипчиу
10
Максим
10
Максим
8
Кипчиу
19
Станку
14
Андоне
14
Андоне
19
Станку
13
Аркивуо
5
Яласто
5
Яласто
13
Аркивуо
2
Араюри
4
Тойвио
4
Тойвио
2
Араюри
20
Похьянпало
21
Хямяляйнен
21
Хямяляйнен
20
Похьянпало
Остались в запасе
Румыния
Финляндия
0
Константин Будеску
АП
23
Силвиу Лунг
ВР
1
Костел Пантилимон
ВР
4
Козмин Моци
ЦЗ
2
Александру Мэцел
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
8
Михай Пинтилий
ЦП
16
Стелиано Филип
ЦП
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
17
Сакари Маттила
ЦП
1
Ники Мяенпяя
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
6
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
16
Томас Лам
ЦЗ
8
Робин Лод
ЦП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
0
Константин Будеску
АП
23
Силвиу Лунг
ВР
1
Костел Пантилимон
ВР
4
Козмин Моци
ЦЗ
2
Александру Мэцел
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
8
Михай Пинтилий
ЦП
16
Стелиано Филип
ЦП
Остались в запасе
17
Сакари Маттила
ЦП
1
Ники Мяенпяя
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
6
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
16
Томас Лам
ЦЗ
8
Робин Лод
ЦП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Румыния - Финляндия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Национальный
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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