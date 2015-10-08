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Расписание матчей
Евро-2024
Шотландия - Польша
Шотландия - Польша: обзор матча 08 октября 2015
Шотландия
08.10.2015, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 9 тур
2 : 2
Завершен
Польша
45'
М. Ритчи
62'
С. Флетчер
3'
Р. Левандовски
90+4'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Польша
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Р. Левандовски
84'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
Замена
Г. Дорранс
️️️️
Д. Форрест
84'
83'
Замена
П. Ольковски
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Д. Флетчер
74'
71'
Замена
Я. Вавржиняк
️️️️
М. Рыбус
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
С. Нейсмит
69'
Желтая карточка
А. Хаттон
68'
63'
Замена
Т. Йодловиц
️️️️
А. Милик
ГОЛ! 2:1!
С. Флетчер
Пас отдал
М. Ритчи
62'
Желтая карточка
С. Браун
56'
ГОЛ! 1:1!
М. Ритчи
Пас отдал
Д. Форрест
45'
22'
Желтая карточка
М. Рыбус
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Милик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
4
Мэтт Ритчи
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
2
Алан Хаттон
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
19
Даррен Флетчер
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
9
Стивен Флетчер
ЦФ
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
2
Михал Пождан
ЦП
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Гордон Грир
ЦЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
16
Джонни Расселл
ЦП
16
Грэм Дорранс
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Ли Гриффитс
ЦФ
13
Крис Мартин
ЦФ
18
Джордан Роудс
ЦФ
Польша
12
Артур Боруц
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
17
Павел Ольковски
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
18
Себастьян Мила
ЦП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
19
Артур Собич
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Маршалл
2
Хаттон
3
Уиттакер
4
Мартин
4
Ритчи
5
Хэнли
19
Флетчер
8
Браун
25
Форрест
9
Флетчер
10
Нейсмит
3-1-4-2
22
Фабиански
20
Пищек
15
Глик
13
Рыбус
10
Крыховяк
16
Блащиковски
2
Пождан
5
Мачиньски
11
Гросицки
9
Левандовски
7
Милик
10
Нейсмит
6
Мэлони
6
Мэлони
10
Нейсмит
25
Форрест
16
Дорранс
16
Дорранс
25
Форрест
19
Флетчер
18
МакАртур
18
МакАртур
19
Флетчер
13
Рыбус
14
Вавржиняк
14
Вавржиняк
13
Рыбус
16
Блащиковски
17
Ольковски
17
Ольковски
16
Блащиковски
7
Милик
6
Йодловиц
6
Йодловиц
7
Милик
Остались в запасе
Шотландия
Польша
0
Аллан МакГрегор
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Гордон Грир
ЦЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
16
Джонни Расселл
ЦП
20
Ли Гриффитс
ЦФ
13
Крис Мартин
ЦФ
18
Джордан Роудс
ЦФ
18
Себастьян Мила
ЦП
12
Артур Боруц
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
0
Ариэль Борысюк
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
19
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Остались в запасе
0
Аллан МакГрегор
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Гордон Грир
ЦЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
16
Джонни Расселл
ЦП
20
Ли Гриффитс
ЦФ
13
Крис Мартин
ЦФ
18
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
18
Себастьян Мила
ЦП
12
Артур Боруц
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
0
Ариэль Борысюк
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
19
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Статистика матча Шотландия - Польша
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
- : -
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Хэмпден Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3, Спорт 1 (в повторе, 01:30)
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