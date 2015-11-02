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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Астон Вилла
Тоттенхэм - Астон Вилла: обзор матча 02 ноября 2015
Тоттенхэм
02.11.2015, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Астон Вилла
3'
М. Дембеле
45'
Д. Алли
90+3'
Г. Кейн
79'
Ж. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Астон Вилла
ГОЛ! 3:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Э. Ламела
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
А. Хаттон
Замена
Д. Онома
️️️️
Д. Алли
89'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Д. Роуз
82'
79'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Айю
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
М. Дембеле
69'
67'
Желтая карточка
К. Ричардсон
65'
Замена
К. Хиль
️️️️
Д. Грилиш
46'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
Г. Агбонлахор
ГОЛ! 2:0!
Д. Алли
45'
42'
Желтая карточка
Ж. Айю
38'
Замена
Ж. Айю
️️️️
Э. Вествуд
ГОЛ! 1:0!
М. Дембеле
Пас отдал
Д. Роуз
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Кевин Макдональд
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
17
Джошуа Онома
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Льорис
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
15
Дайер
3
Роуз
2
Уокер
8
Дембеле
8
Алли
24
Эриксен
9
Ламела
9
Кейн
4-1-3-1-1
1
Гьюзан
21
Хаттон
26
Кларк
15
Лескотт
15
Ричардсон
8
Вествуд
10
Бакуна
15
Санчес
7
Синклейр
10
Грилиш
11
Агбонлахор
3
Роуз
4
Дэвис
4
Дэвис
3
Роуз
8
Дембеле
8
Мэйсон
8
Мэйсон
8
Дембеле
8
Алли
17
Онома
17
Онома
8
Алли
10
Грилиш
10
Хиль
10
Хиль
10
Грилиш
11
Агбонлахор
39
Жестеде
39
Жестеде
11
Агбонлахор
8
Вествуд
10
Айю
10
Айю
8
Вествуд
Остались в запасе
Тоттенхэм
Астон Вилла
13
Михел Ворм
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
Главный тренер
Кевин Макдональд
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Кевин Макдональд
Статистика матча Тоттенхэм - Астон Вилла
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол, Матч ТВ
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