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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Коломна - Текстильщик
Коломна - Текстильщик: обзор матча 26 октября 2015
Коломна
26.10.2015, понедельник, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 17 тур
0 : 2
Завершен
Текстильщик
18'
С. Орлов
41'
С. Матяш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коломна - Текстильщик
Желтая карточка
А. Ерастов
90'
+1
90'
Замена
А. Сергулев
️️️️
М. Сагиров
Замена
С. Рудоманов
️️️️
Р. Джигкаев
90'
Замена
С. Рудоманов
️️️️
Д. Садиков
88'
86'
Замена
И. Рыжаков
️️️️
В. Диков
86'
Замена
И. Сысоев
️️️️
П. Янзин
80'
Замена
Е. Попов
️️️️
А. Щаницин
Замена
А. Викулов
️️️️
А. Гадзаов
78'
77'
Замена
А. Тюргашкин
️️️️
Ю. Морозов
Замена
С. Турченков
️️️️
В. Никитянов
71'
65'
Желтая карточка
С. Орлов
Желтая карточка
А. Гадзаов
64'
Замена
А. Корольков
️️️️
А. Карасевич
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
С. Матяш
Желтая карточка
Р. Джигкаев
34'
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Орлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коломна
1
Алексей Карасевич
ВР
4
Арсений Ерастов
ЦЗ
2
Алексей Савельев
ЦЗ
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
15
Роман Джигкаев
ЦП
19
Владислав Никитянов
ЦП
35
Артур Гадзаов
ЦП
17
Алексей Воронков
ЦП
10
Дмитрий Лушников
ЦП
18
Артем Новичков
ЦП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Текстильщик
1
Андрей Романов
ВР
2
Роман Путилин
ЦЗ
2
Петр Янзин
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
8
Виталий Диков
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
5
Сергей Орлов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Равиль Сабитов
Коломна
23
Александр Корольков
ВР
80
Анатолий Якушев
ЦЗ
6
Семен Рудоманов
ЦП
25
Иван Шамарин
ЦП
12
Сергей Турченков
ЦФ
9
Артем Викулов
ЦФ
6
Станислав Рудоманов
ЦФ
Текстильщик
16
Рудольф Чесалов
ВР
25
Илья Сысоев
ЦЗ
34
Иван Рыжаков
ЦП
19
Евгений Попов
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
9
Алексей Сергулев
ЦФ
3-5-1-1
1
Карасевич
4
Ерастов
2
Савельев
14
Шаюнов
35
Гадзаов
17
Воронков
10
Лушников
18
Новичков
19
Никитянов
15
Джигкаев
11
Садиков
4-3-1-2
1
Романов
2
Янзин
3
Костин
5
Морозов
2
Путилин
8
Диков
15
Зимарев
11
Сагиров
13
Щаницин
10
Матяш
5
Орлов
19
Никитянов
12
Турченков
12
Турченков
19
Никитянов
15
Джигкаев
6
Рудоманов
6
Рудоманов
15
Джигкаев
35
Гадзаов
9
Викулов
9
Викулов
35
Гадзаов
11
Садиков
6
Рудоманов
6
Рудоманов
11
Садиков
1
Карасевич
23
Корольков
23
Корольков
1
Карасевич
2
Янзин
25
Сысоев
25
Сысоев
2
Янзин
8
Диков
34
Рыжаков
34
Рыжаков
8
Диков
13
Щаницин
19
Попов
19
Попов
13
Щаницин
11
Сагиров
9
Сергулев
9
Сергулев
11
Сагиров
5
Морозов
7
Тюргашкин
7
Тюргашкин
5
Морозов
Остались в запасе
Коломна
Текстильщик
80
Анатолий Якушев
ЦЗ
25
Иван Шамарин
ЦП
Главный тренер
Владимир Бондаренко
16
Рудольф Чесалов
ВР
Главный тренер
Равиль Сабитов
Остались в запасе
80
Анатолий Якушев
ЦЗ
25
Иван Шамарин
ЦП
Остались в запасе
16
Рудольф Чесалов
ВР
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Главный тренер
Равиль Сабитов
Статистика матча Коломна - Текстильщик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
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1 : 1
02.11.2025
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Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Максим Чембулатов
(Кострома)
Стадион:
Труд
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