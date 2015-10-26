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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Лада-Тольятти - Сызрань-2003
Лада-Тольятти - Сызрань-2003: обзор матча 26 октября 2015
Лада-Тольятти
26.10.2015, понедельник, 16:30
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
1 : 3
Завершен
Сызрань-2003
26'
А. Ежов
30'
С. Горелов
58'
В. Березун (П)
79'
С. Дзодзиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лада-Тольятти - Сызрань-2003
Замена
М. Токарев
️️️️
А. Чуравцев
88'
82'
Замена
П. Евсеев
️️️️
С. Горелов
Замена
А. Танырвердиев
️️️️
П. Хартияди
82'
79'
ГОЛ! 1:3!
С. Дзодзиев
77'
Желтая карточка
И. Рыжков
73'
Замена
Р. Терехин
️️️️
В. Пьянченко
Желтая карточка
С. Обивалин
71'
69'
Желтая карточка
В. Пьянченко
Замена
В. Кратнов
️️️️
И. Иванченко
69'
63'
Замена
Е. Яцкий
️️️️
А. Ивашин
58'
Замена
Д. Маскаев
️️️️
М. Жестков
58'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Березун
56'
Замена
С. Дзодзиев
️️️️
С. Цыганов
Замена
А. Смирнов
️️️️
С. Кирдяпкин
43'
30'
ГОЛ! 1:1!
С. Горелов
ГОЛ! 1:0!
А. Ежов
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лада-Тольятти
13
Сергей Волков
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
5
Сергей Кирдяпкин
ЦЗ
19
Алексей Чуравцев
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
13
Валерий Павлов
ЦП
24
Панайот Хартияди
ЦП
58
Артем Ежов
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
Сызрань-2003
1
Олег Баклов
ВР
25
Дмитрий Лавлинский
ЦЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
2
Сергей Никулов
ЦЗ
63
Игорь Рыжков
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
14
Александр Ивашин
ЦП
17
Сергей Симонов
ЦП
11
Василий Березун
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
Лада-Тольятти
31
Алексей Федоров
ВР
22
Артем Смирнов
ЦЗ
37
Александр Монов
ЦЗ
41
Аяз Танырвердиев
ЦП
9
Максим Токарев
ЦП
17
Артем Аксьоненко
ЦП
23
Владислав Кратнов
ЦФ
Сызрань-2003
31
Сергей Барсуков
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
24
Антонио Морейес
ЦЗ
77
Евгений Яцкий
ЦП
24
Роман Терехин
ЦП
12
Дмитрий Маскаев
ЦП
30
Сергей Дзодзиев
ЦФ
4-1-4-1
13
Волков
88
Обивалин
5
Кирдяпкин
19
Чуравцев
21
Бочаров
7
Герюгов
13
Павлов
58
Ежов
17
Иванченко
24
Хартияди
23
Махмутов
4-1-4-1
1
Баклов
2
Горелов
2
Никулов
63
Рыжков
25
Лавлинский
7
Пьянченко
71
Жестков
17
Симонов
11
Березун
14
Ивашин
9
Цыганов
24
Хартияди
41
Танырвердиев
41
Танырвердиев
24
Хартияди
19
Чуравцев
9
Токарев
9
Токарев
19
Чуравцев
17
Иванченко
23
Кратнов
23
Кратнов
17
Иванченко
5
Кирдяпкин
22
Смирнов
22
Смирнов
5
Кирдяпкин
14
Ивашин
77
Яцкий
77
Яцкий
14
Ивашин
7
Пьянченко
24
Терехин
24
Терехин
7
Пьянченко
9
Цыганов
30
Дзодзиев
30
Дзодзиев
9
Цыганов
2
Горелов
5
Евсеев
5
Евсеев
2
Горелов
71
Жестков
12
Маскаев
12
Маскаев
71
Жестков
Остались в запасе
Лада-Тольятти
Сызрань-2003
37
Александр Монов
ЦЗ
17
Артем Аксьоненко
ЦП
31
Алексей Федоров
ВР
24
Антонио Морейес
ЦЗ
31
Сергей Барсуков
ВР
Остались в запасе
37
Александр Монов
ЦЗ
17
Артем Аксьоненко
ЦП
31
Алексей Федоров
ВР
Остались в запасе
24
Антонио Морейес
ЦЗ
31
Сергей Барсуков
ВР
Статистика матча Лада-Тольятти - Сызрань-2003
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
19.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Лада-Тольятти
1 : 2
12.10.2024
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Пари НН-2
3 : 1
05.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
Лада-Тольятти
1 : 0
28.09.2024
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
2 : 0
21.09.2024
Лада-Тольятти
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Звезда
5 : 1
04.06.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Сызрань-2003
2 : 1
29.05.2019
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
КАМАЗ
1 : 3
23.05.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Сызрань-2003
0 : 2
16.05.2019
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Сызрань-2003
1 : 0
05.05.2019
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Автухович
(Челябинск)
Стадион:
Торпедо
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