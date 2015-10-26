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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Спартак-2
Арсенал - Спартак-2: обзор матча 26 октября 2015
Арсенал
26.10.2015, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
4 : 1
Завершен
Спартак-2
10'
А. Кутьин
65'
С. Маслов
67'
С. Маслов
71'
С. Маслов
63'
Д. Кутин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Спартак-2
Замена
А. Дудолев
️️️️
С. Маслов
81'
Замена
Г. Вуйович
️️️️
В. Федотов
78'
77'
Замена
Д. Каюмов
️️️️
В. Обухов
72'
Замена
З. Бакаев
️️️️
В. Зубарев
72'
Замена
А. Гулиев
️️️️
А. Самсонов
72'
Замена
А. Ходырев
️️️️
Н. Фадеев
ГОЛ! 4:1!
С. Маслов
71'
Замена
К. Берхамов
️️️️
А. Кутьин
68'
ГОЛ! 3:1!
С. Маслов
Пас отдал
В. Стеклов
67'
ГОЛ! 2:1!
С. Маслов
65'
63'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кутин
Замена
В. Рыжков
️️️️
С. Игнатьев
61'
37'
Желтая карточка
А. Тимофеев
ГОЛ! 1:0!
А. Кутьин
Пас отдал
С. Игнатьев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
19
Виталий Федотов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
22
Иван Ершов
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
18
Горан Вуйович
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
4-1-3-2
16
Котов
4
Айдов
8
Тесак
71
Денисов
14
Хагуш
18
Кашчелан
27
Игнатьев
20
Стеклов
19
Федотов
14
Маслов
48
Кутьин
3-4-1-2
47
Филиппов
4
Савичев
92
Брызгалов
15
Пуцко
5
Кутин
60
Зубарев
94
Тимофеев
44
Фадеев
8
Самсонов
13
Обухов
77
Мелкадзе
48
Кутьин
7
Берхамов
7
Берхамов
48
Кутьин
27
Игнатьев
28
Рыжков
28
Рыжков
27
Игнатьев
14
Маслов
18
Дудолев
18
Дудолев
14
Маслов
19
Федотов
18
Вуйович
18
Вуйович
19
Федотов
44
Фадеев
21
Ходырев
21
Ходырев
44
Фадеев
8
Самсонов
99
Гулиев
99
Гулиев
8
Самсонов
60
Зубарев
7
Бакаев
7
Бакаев
60
Зубарев
13
Обухов
7
Каюмов
7
Каюмов
13
Обухов
Остались в запасе
Арсенал
Спартак-2
22
Игорь Кот
ВР
22
Иван Ершов
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
Главный тренер
Виктор Булатов
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
22
Иван Ершов
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
Остались в запасе
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
Главный тренер
Виктор Булатов
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Арсенал - Спартак-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
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