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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Факел
Зенит-2 - Факел: обзор матча 26 октября 2015
Зенит-2
26.10.2015, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
2 : 4
Завершен
Факел
53'
Д. Богаев
84'
А. Иванов
31'
Д. Коробов
54'
И. Альшин
65'
И. Альшин
73'
А. Касьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Факел
90'
Замена
О. Самсонов
️️️️
Д. Коробов
ГОЛ! 2:4!
А. Иванов
84'
83'
Замена
А. Заболотный
️️️️
А. Касьян
Желтая карточка
М. Палиенко
81'
78'
Замена
А. Рылов
️️️️
И. Альшин
Замена
А. Иванов
️️️️
К. Зырянов
77'
75'
Замена
А. Бекетов
️️️️
М. Бирюков
73'
ГОЛ! 1:4!
А. Касьян
Желтая карточка
А. Попов
68'
65'
ГОЛ! 1:3!
И. Альшин
Замена
К. Троянов
️️️️
А. Евсеев
63'
Замена
М. Палиенко
️️️️
К. Лобов
63'
54'
ГОЛ! 1:2!
И. Альшин
ГОЛ! 1:1!
Д. Богаев
53'
44'
Желтая карточка
И. Альшин
Замена
Е. Марков
️️️️
П. Долгов
39'
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коробов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
94
Алексей Евсеев
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
79
Константин Троянов
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
43
Павел Назимов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
7
Артем Бекетов
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
10
Артур Рылов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
3-4-2-1
96
Обухов
4
Васильев
55
Вяткин
55
Лобов
94
Евсеев
18
Зырянов
5
Зинков
88
Богаев
13
Киреенко
18
Попов
91
Долгов
4-2-2-2
1
Саутин
15
Тихий
29
Шахов
93
Бурнаш
71
Багаев
27
Мурнин
56
Гриднев
10
Альшин
7
Коробов
17
Бирюков
19
Касьян
94
Евсеев
79
Троянов
79
Троянов
94
Евсеев
18
Зырянов
22
Иванов
22
Иванов
18
Зырянов
55
Лобов
99
Палиенко
99
Палиенко
55
Лобов
91
Долгов
20
Марков
20
Марков
91
Долгов
17
Бирюков
7
Бекетов
7
Бекетов
17
Бирюков
7
Коробов
36
Самсонов
36
Самсонов
7
Коробов
10
Альшин
10
Рылов
10
Рылов
10
Альшин
19
Касьян
91
Заболотный
91
Заболотный
19
Касьян
Остались в запасе
Зенит-2
Факел
43
Павел Назимов
ЦФ
23
Егор Бабурин
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
24
Дмитрий Терновский
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
43
Павел Назимов
ЦФ
23
Егор Бабурин
ВР
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
Главный тренер
Владислав Радимов
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Зенит-2 - Факел
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
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07.11.2026
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0 : 0
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1 : 2
17.10.2026
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Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
МСА Петровский
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