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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
МИТОС - Дружба
МИТОС - Дружба: обзор матча 26 октября 2015
МИТОС
26.10.2015, понедельник, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 15 тур
4 : 1
Завершен
Дружба
22'
А. Феколкин
34'
Е. Лазарев
75'
А. Феколкин
90+1'
М. Бевеев
53'
М. Минеев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол МИТОС - Дружба
ГОЛ! 4:1!
М. Бевеев
90'
+1
90'
Замена
А. Кравченко
️️️️
А. Датхужев
Замена
З. Олисаев
️️️️
Е. Лазарев
89'
Замена
М. Тазетдинов
️️️️
Д. Войнов
84'
Желтая карточка
В. Яцук
78'
77'
Замена
А. Устюжанин
️️️️
А. Конов
Желтая карточка
Р. Смольский
76'
ГОЛ! 3:1!
А. Феколкин
75'
73'
Желтая карточка
Е. Гурулев
69'
Замена
А. Делок
️️️️
Д. Павлов
63'
Желтая карточка
Р. Ахмедханов
Замена
А. Сугак
️️️️
Д. Козлов
55'
53'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Минеев
ГОЛ! 2:0!
Е. Лазарев
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Феколкин
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
МИТОС
23
Станислав Антипин
ВР
21
Роман Столповский
ЦЗ
99
Владимир Яцук
ЦЗ
4
Эдуард Шаповалов
ЦЗ
30
Максим Минеев
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
11
Евгений Лазарев
ЦП
6
Алексей Феколкин
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
31
Дмитрий Козлов
ЦФ
18
Роман Смольский
ЦФ
Дружба
16
Станислав Меланченко
ВР
4
Мурат Муков
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
42
Евгений Гурулев
ЦЗ
7
Амир Конов
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Адам Датхужев
АП
93
Ризван Ахмедханов
АП
22
Денис Павлов
ЦФ
87
Назир Кажаров
ЦФ
Главный тренер
Калин Степанян
МИТОС
1
Евгений Малов
ВР
45
Роман Тиморгалеев
ЦЗ
13
Игорь Нечай
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
29
Максим Тазетдинов
ЦП
13
Заурбек Олисаев
ЦФ
8
Алексей Сугак
ЦФ
Дружба
35
Тимур Ханиев
ВР
12
Юрий Манченко
ЦЗ
13
Аскер Делок
АП
7
Андрей Кравченко
ЦФ
14
Андрей Устюжанин
ЦФ
3-2-3-2
23
Антипин
99
Яцук
4
Шаповалов
30
Минеев
21
Столповский
22
Бевеев
11
Лазарев
6
Феколкин
21
Войнов
18
Смольский
31
Козлов
4-1-3-2
16
Меланченко
28
Бугулов
42
Гурулев
7
Конов
4
Муков
8
Мендель
10
Датхужев
93
Ахмедханов
7
Джамилов
87
Кажаров
22
Павлов
11
Лазарев
13
Олисаев
13
Олисаев
11
Лазарев
21
Войнов
29
Тазетдинов
29
Тазетдинов
21
Войнов
31
Козлов
8
Сугак
8
Сугак
31
Козлов
10
Датхужев
7
Кравченко
7
Кравченко
10
Датхужев
7
Конов
14
Устюжанин
14
Устюжанин
7
Конов
22
Павлов
13
Делок
13
Делок
22
Павлов
Остались в запасе
МИТОС
Дружба
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
45
Роман Тиморгалеев
ЦЗ
13
Игорь Нечай
ЦЗ
1
Евгений Малов
ВР
12
Юрий Манченко
ЦЗ
35
Тимур Ханиев
ВР
Главный тренер
Калин Степанян
Остались в запасе
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
45
Роман Тиморгалеев
ЦЗ
13
Игорь Нечай
ЦЗ
1
Евгений Малов
ВР
Остались в запасе
12
Юрий Манченко
ЦЗ
35
Тимур Ханиев
ВР
Главный тренер
Калин Степанян
Статистика матча МИТОС - Дружба
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
МИТОС
0 : 1
30.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 25 тур
МИТОС
2 : 3
24.05.2016
Афипс
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 24 тур
МИТОС
1 : 5
17.05.2016
Краснодар-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
Астрахань
2 : 2
10.05.2016
МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур
МИТОС
1 : 3
03.05.2016
Биолог-Новокубанск
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Дружба
1 : 0
31.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Дружба
2 : 1
17.10.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Ростов-2
0 : 0
10.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Дружба
4 : 0
03.10.2026
Нефтяник
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Ермаков
(Краснодар)
Стадион:
Торпедо
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