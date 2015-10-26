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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Колорадо
Портленд - Колорадо: обзор матча 26 октября 2015
Портленд
26.10.2015, понедельник, 02:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 1
Завершен
Колорадо
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Статистика матча Портленд - Колорадо
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0
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0
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
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