Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Динамо Киров - Волга
Динамо Киров - Волга: обзор матча 26 октября 2015
Динамо Киров
26.10.2015, понедельник, 13:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
2 : 1
Завершен
Волга
35'
Д. Замятин
49'
М. Лаук
13'
Д. Наговицин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Киров - Волга
Желтая карточка
Б. Шогенов
90'
+1
Замена
И. Коноплев
️️️️
Д. Корольков
90'
Замена
О. Амелькин
️️️️
М. Лаук
90'
Замена
С. Венских
️️️️
Ю. Конев
88'
Желтая карточка
Д. Замятин
85'
82'
Замена
М. Дрязгов
️️️️
Д. Рахманов
73'
Желтая карточка
Д. Отставнов
71'
Замена
И. Бугаенко
️️️️
А. Сторожук
68'
Замена
Р. Хайруллов
️️️️
Д. Баулин
Желтая карточка
А. Захлестин
66'
Желтая карточка
И. Устинов
62'
60'
Замена
Д. Рахманов
️️️️
И. Бырлов
58'
Замена
С. Борисов
️️️️
А. Маврин
54'
Желтая карточка
Д. Баулин
51'
Желтая карточка
И. Вагапов
ГОЛ! 2:1!
М. Лаук
49'
Замена
А. Перминов
️️️️
М. Мещеряков
46'
37'
Желтая карточка
А. Маврин
ГОЛ! 1:1!
Д. Замятин
35'
20'
Желтая карточка
Д. Наговицин
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Наговицин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Киров
23
Борис Шогенов
ВР
18
Александр Захлестин
ЦЗ
28
Максим Мещеряков
ЦЗ
55
Иван Устинов
ЦЗ
25
Олег Кибизов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
23
Данила Корольков
ЦП
4
Олег Суконщиков
ЦП
7
Максим Федосеев
ЦП
7
Денис Замятин
ПВ
19
Юрий Конев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Липатников
Волга
35
Дмитрий Красильников
ВР
20
Валерий Захаров
ЦЗ
28
Ильнур Мухаметдинов
ЦЗ
5
Ильдар Вагапов
ЦЗ
23
Дмитрий Баулин
ЦЗ
11
Алексей Сторожук
ЦП
7
Игорь Бырлов
ЦП
73
Александр Маврин
ЦП
93
Даниил Наговицин
ЦФ
17
Иван Кузнецов
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Седышев
Динамо Киров
16
Дмитрий Рябов
ВР
24
Никита Семейщев
ЦЗ
24
Олег Амелькин
ЦЗ
31
Илья Коноплев
ЦП
8
Алексей Перминов
ЦП
17
Евгений Коротаев
ЦП
20
Сергей Венских
ЦФ
Волга
56
Константин Баранов
ВР
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
17
Сергей Борисов
ЦП
14
Михаил Дрязгов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
4-3-2-1
23
Шогенов
18
Захлестин
55
Устинов
25
Кибизов
28
Мещеряков
23
Корольков
4
Суконщиков
7
Федосеев
10
Лаук
7
Замятин
19
Конев
4-3-3
35
Красильников
28
Мухаметдинов
5
Вагапов
23
Баулин
20
Захаров
11
Сторожук
7
Бырлов
73
Маврин
26
Отставнов
17
Кузнецов
93
Наговицин
23
Корольков
31
Коноплев
31
Коноплев
23
Корольков
19
Конев
20
Венских
20
Венских
19
Конев
28
Мещеряков
8
Перминов
8
Перминов
28
Мещеряков
10
Лаук
24
Амелькин
24
Амелькин
10
Лаук
7
Бырлов
22
Рахманов
22
Рахманов
7
Бырлов
11
Сторожук
31
Бугаенко
31
Бугаенко
11
Сторожук
73
Маврин
17
Борисов
17
Борисов
73
Маврин
Рахманов
14
Дрязгов
14
Дрязгов
Рахманов
23
Баулин
92
Хайруллов
92
Хайруллов
23
Баулин
Остались в запасе
Динамо Киров
Волга
24
Никита Семейщев
ЦЗ
17
Евгений Коротаев
ЦП
16
Дмитрий Рябов
ВР
Главный тренер
Алексей Липатников
8
Денис Рахманов
ПВ
56
Константин Баранов
ВР
Главный тренер
Сергей Седышев
Остались в запасе
24
Никита Семейщев
ЦЗ
17
Евгений Коротаев
ЦП
16
Дмитрий Рябов
ВР
Остались в запасе
8
Денис Рахманов
ПВ
56
Константин Баранов
ВР
Главный тренер
Алексей Липатников
Главный тренер
Сергей Седышев
Статистика матча Динамо Киров - Волга
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Родина-2
1 : 1
31.10.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Вл
2 : 3
18.10.2026
Динамо Киров
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Стадион:
Россия
Новости команд
Все
Динамо Киров
Волга
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Каштанов из «Торпедо» пнул лежащего соперника – случилась потасовка
15 ноября
6
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
13 ноября
Кубок России: шансы «Волги Ульяновск» и «Чертаново» на победу в матче 6 раунда
4 ноября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«СКА Хабаровск» – «Динамо Киров»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
«Машук-КМВ» – «Динамо Киров»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Это гол, что ли?!»: во Второй лиге забили с центра поля
27 сентября
«Калуга» – «Динамо Киров»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
Каштанов из «Торпедо» пнул лежащего соперника – случилась потасовка
15 ноября
6
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
13 ноября
Кубок России: шансы «Волги Ульяновск» и «Чертаново» на победу в матче 6 раунда
4 ноября
«Волга» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+