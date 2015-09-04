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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Океания
Тонга - Самоа
Тонга - Самоа: обзор матча 04 сентября 2015
Тонга
04.09.2015, пятница, 04:00
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 3 тур
0 : 3
Завершен
Самоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тонга - Самоа
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0
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Матчи команд
Тонга
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 3 тур
Тонга
0 : 3
04.09.2015
Самоа
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 2 тур
Тонга
1 : 2
02.09.2015
Американское Самоа
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 1 тур
Тонга
0 : 3
31.08.2015
Острова Кука
Самоа
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 3 тур
Самоа
0 : 8
18.11.2024
Новая Зеландия
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 2 тур
Самоа
0 : 3
15.11.2024
Таити
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 1 тур
Вануату
4 : 1
12.10.2024
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