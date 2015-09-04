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Расписание матчей
Евро-2024
Грузия - Шотландия
Грузия - Шотландия: обзор матча 04 сентября 2015
Грузия
04.09.2015, пятница, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 7 тур
1 : 0
Завершен
Шотландия
37'
В. Казаишвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Шотландия
Замена
М. Вацадзе
️️️️
Л. Мчедлидзе
90'
+3
Замена
М. Даушвили
️️️️
Джано
82'
Желтая карточка
Г. Наваловский
78'
75'
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
И. Анья
Замена
Г. Меребашвили
️️️️
Т. Окриашвили
71'
59'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Э. Робертсон
59'
Замена
Г. Хэнли
️️️️
С. Нейсмит
Желтая карточка
Джано
44'
ГОЛ! 1:0!
В. Казаишвили
Пас отдал
Л. Мчедлидзе
37'
Желтая карточка
Г. Кашия
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
0
Нукри Ревишвили
ВР
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
0
Александр Амисулашвили
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
8
Валерий Казаишвили
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
15
Торнике Окриашвили
ЦП
10
Джано
АП
0
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
11
Икечи Анья
ЦП
19
Даррен Флетчер
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
Грузия
13
Георгий Макаридзе
ВР
1
Георгий Лория
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
15
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
6
Муртаз Даушвили
ЦП
0
Леван Кения
ЦП
15
Георгий Меребашвили
ЦП
23
Бачан Цхададзе
ЦФ
0
Мате Вацадзе
ЦФ
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
4
Мэтт Ритчи
ЛЗ
5
Гордон Грир
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
13
Крис Мартин
ЦФ
20
Ли Гриффитс
ЦФ
3-2-3-1-1
0
Ревишвили
5
Кверквелия
4
Кашия
0
Амисулашвили
22
Наваловский
2
Лобжанидзе
8
Казаишвили
20
Канкава
15
Окриашвили
10
Джано
0
Мчедлидзе
4-5-1
1
Маршалл
2
Хаттон
4
Малгрю
4
Мартин
3
Робертсон
11
Анья
19
Флетчер
8
Браун
7
Моррисон
6
Мэлони
10
Нейсмит
10
Джано
6
Даушвили
6
Даушвили
10
Джано
15
Окриашвили
15
Меребашвили
15
Меребашвили
15
Окриашвили
0
Мчедлидзе
0
Вацадзе
0
Вацадзе
0
Мчедлидзе
3
Робертсон
25
Форрест
25
Форрест
3
Робертсон
10
Нейсмит
5
Хэнли
5
Хэнли
10
Нейсмит
11
Анья
20
Гриффитс
20
Гриффитс
11
Анья
Остались в запасе
Грузия
Шотландия
15
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
23
Бачан Цхададзе
ЦФ
13
Георгий Макаридзе
ВР
1
Георгий Лория
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
0
Леван Кения
ЦП
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
0
Аллан МакГрегор
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
4
Мэтт Ритчи
ЛЗ
5
Гордон Грир
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
18
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
13
Крис Мартин
ЦФ
Остались в запасе
15
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
23
Бачан Цхададзе
ЦФ
13
Георгий Макаридзе
ВР
1
Георгий Лория
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
0
Леван Кения
ЦП
Остались в запасе
0
Аллан МакГрегор
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
4
Мэтт Ритчи
ЛЗ
5
Гордон Грир
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
18
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
13
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Статистика матча Грузия - Шотландия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Борис Пайчадзе
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