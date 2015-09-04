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Расписание матчей
Евро-2024
Венгрия - Румыния
Венгрия - Румыния: обзор матча 04 сентября 2015
Венгрия
04.09.2015, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа F, 7 тур
0 : 0
Завершен
Румыния
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Румыния
90'
Замена
А. Максим
️️️️
Г. Торже
Замена
Т. Пришкин
️️️️
З. Штибер
88'
78'
Замена
К. Будеску
️️️️
Л. Сынмэртян
73'
Желтая карточка
А. Кипчиу
Замена
К. Немет
️️️️
Н. Николич
70'
Желтая карточка
А. Леандро
68'
68'
Замена
А. Кипчиу
️️️️
А. Попа
63'
Желтая карточка
К. Кешеру
Желтая карточка
А. Салаи
62'
50'
Желтая карточка
В. Кирикеш
Желтая карточка
Д. Тошер
48'
Замена
Р. Гузмич
️️️️
Р. Юхас
24'
21'
Желтая карточка
А. Попа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
21
Алмейда Леандро
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
9
Даниэл Тошер
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Паул Папп
ПЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
20
Адриан Попа
ЦП
17
Лучан Сынмэртян
ЦП
11
Габриэль Торже
ЦП
5
Овидиу Хобан
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
22
Адам Богдан
ВР
15
Предраг Босняк
ЦЗ
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
8
Адам Надь
ЦП
13
Даниэль Беде
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
14
Герго Ловренчич
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Румыния
23
Силвиу Лунг
ВР
1
Костел Пантилимон
ВР
2
Александру Мэцел
ЦЗ
15
Дорин Гоян
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
16
Клаудиу Бумба
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
0
Константин Будеску
АП
8
Александру Кипчиу
ЦФ
14
Флорин Андоне
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
3-5-2
1
Кирай
4
Кадар
5
Фиола
23
Юхас
7
Джуджак
6
Элек
9
Тошер
18
Штибер
21
Леандро
9
Салаи
23
Николич
4-1-4-1
12
Тэтэрушану
2
Папп
21
Григоре
21
Кирикеш
3
Рац
14
Препелицэ
17
Сынмэртян
11
Торже
5
Хобан
20
Попа
13
Кешеру
23
Юхас
20
Гузмич
20
Гузмич
23
Юхас
18
Штибер
19
Пришкин
19
Пришкин
18
Штибер
23
Николич
11
Немет
11
Немет
23
Николич
17
Сынмэртян
0
Будеску
0
Будеску
17
Сынмэртян
11
Торже
10
Максим
10
Максим
11
Торже
20
Попа
8
Кипчиу
8
Кипчиу
20
Попа
Остались в запасе
Венгрия
Румыния
15
Предраг Босняк
ЦЗ
1
Денеш Дибус
ВР
22
Адам Богдан
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
8
Адам Надь
ЦП
13
Даниэль Беде
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
16
Клаудиу Бумба
ЦП
23
Силвиу Лунг
ВР
1
Костел Пантилимон
ВР
2
Александру Мэцел
ЦЗ
15
Дорин Гоян
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
14
Флорин Андоне
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
Остались в запасе
15
Предраг Босняк
ЦЗ
1
Денеш Дибус
ВР
22
Адам Богдан
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
8
Адам Надь
ЦП
13
Даниэль Беде
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Остались в запасе
16
Клаудиу Бумба
ЦП
23
Силвиу Лунг
ВР
1
Костел Пантилимон
ВР
2
Александру Мэцел
ЦЗ
15
Дорин Гоян
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
14
Флорин Андоне
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
Статистика матча Венгрия - Румыния
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
- : -
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Пушкаш Арена
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