Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Торпедо - Металлург Л
Торпедо - Металлург Л: обзор матча 21 сентября 2015
Торпедо
21.09.2015, понедельник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
0 : 0
Завершен
Металлург Л
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Металлург Л
89'
Замена
А. Титов
️️️️
Н. Иванников
Желтая карточка
Е. Ежов
84'
82'
Замена
Е. Костин
️️️️
Р. Ахвледиани
Замена
К. Павлов
️️️️
Ю. Петраков
81'
Желтая карточка
И. Мельников
78'
Замена
И. Мельников
️️️️
К. Кертанов
69'
67'
Замена
С. Белоусов
️️️️
А. Овчинников
Замена
С. Тюпиков
️️️️
К. Подкорытов
65'
63'
Желтая карточка
К. Титов
62'
Замена
М. Большаков
️️️️
Р. Тимохин
58'
Желтая карточка
Е. Фролов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
31
Тимур Багаутдинов
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
4
Андрей Ширяев
ЦЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
22
Филипп Дворецков
ЦП
57
Константин Подкорытов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
77
Юрий Петраков
ПП
30
Александр Степанов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
13
Роман Еремеев
ЦП
5
Александр Викторов
ЦП
29
Евгений Фролов
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
10
Андрей Овчинников
ЦФ
45
Ринат Тимохин
ЦФ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Торпедо
89
Никита Игнатов
ВР
28
Николай Погребняк
ЦЗ
6
Константин Павлов
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
67
Валерий Скородумов
ЦФ
77
Сергей Тюпиков
ЦФ
Металлург Л
1
Иван Скрипник
ВР
21
Евгений Костин
ЦП
14
Глеб Подковыров
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
34
Андрей Титов
ЦФ
24
Максим Большаков
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
4-4-1-1
31
Багаутдинов
66
Ежов
2
Шумейко
6
Шустиков
4
Ширяев
25
Соколов
22
Дворецков
57
Подкорытов
77
Петраков
18
Кертанов
30
Степанов
3-4-3
16
Кобзев
22
Кожемякин
2
Титов
24
Гоцук
5
Викторов
29
Фролов
7
Иванников
13
Еремеев
9
Ахвледиани
45
Тимохин
10
Овчинников
77
Петраков
6
Павлов
6
Павлов
77
Петраков
57
Подкорытов
77
Тюпиков
77
Тюпиков
57
Подкорытов
18
Кертанов
32
Мельников
32
Мельников
18
Кертанов
9
Ахвледиани
21
Костин
21
Костин
9
Ахвледиани
7
Иванников
34
Титов
34
Титов
7
Иванников
45
Тимохин
24
Большаков
24
Большаков
45
Тимохин
10
Овчинников
7
Белоусов
7
Белоусов
10
Овчинников
Остались в запасе
Торпедо
Металлург Л
28
Николай Погребняк
ЦЗ
67
Валерий Скородумов
ЦФ
89
Никита Игнатов
ВР
Главный тренер
Валерий Петраков
84
Илья Молтенинов
ЦФ
14
Глеб Подковыров
ЦП
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Сергей Машнин
Остались в запасе
28
Николай Погребняк
ЦЗ
67
Валерий Скородумов
ЦФ
89
Никита Игнатов
ВР
Остались в запасе
84
Илья Молтенинов
ЦФ
14
Глеб Подковыров
ЦП
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Валерий Петраков
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Торпедо - Металлург Л
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Даниил Дресвянников
(Киров)
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
Все
Торпедо
Металлург Л
«Торпедо» вернуло легенду клуба
Вчера, 19:41
1
Каштанов из «Торпедо» пнул лежащего соперника – случилась потасовка
15 ноября
6
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
13 ноября
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» вернуло легенду клуба
Вчера, 19:41
1
Каштанов из «Торпедо» пнул лежащего соперника – случилась потасовка
15 ноября
6
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
13 ноября
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Металлург Липецк» – «Зенит Пенза»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Муром» – «Металлург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Муром» – «Металлург Липецк»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+