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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Сызрань-2003 - Химик
Сызрань-2003 - Химик: обзор матча 21 сентября 2015
Сызрань-2003
21.09.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 11 тур
2 : 3
Завершен
Химик
4'
Е. Яцкий
58'
И. Рыжков
47'
А. Алаев
74'
А. Бухаров
90+1'
С. Квасов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сызрань-2003 - Химик
Желтая карточка
Е. Яцкий
90'
+1
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
С. Квасов
90'
Замена
М. Громов
️️️️
Д. Фолин
Замена
Р. Алмаев
️️️️
Е. Яцкий
90'
86'
Замена
Т. Саттаров
️️️️
М. Курбанов
84'
Желтая карточка
А. Блуднов
Замена
П. Евсеев
️️️️
В. Березун
81'
74'
ГОЛ! 2:2!
А. Бухаров
Замена
С. Дзодзиев
️️️️
С. Цыганов
69'
Желтая карточка
С. Цыганов
68'
Желтая карточка
В. Березун
66'
65'
Желтая карточка
С. Квасов
Желтая карточка
С. Симонов
60'
ГОЛ! 2:1!
И. Рыжков
58'
Замена
Д. Маскаев
️️️️
Р. Терехин
56'
47'
ГОЛ! 1:1!
А. Алаев
46'
Замена
Д. Забродин
️️️️
М. Прыгунов
46'
Замена
М. Курбанов
️️️️
О. Быков
ГОЛ! 1:0!
Е. Яцкий
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сызрань-2003
31
Сергей Барсуков
ВР
63
Игорь Рыжков
ЦЗ
25
Дмитрий Лавлинский
ЦЗ
2
Сергей Никулов
ЦЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
77
Евгений Яцкий
ЦП
11
Василий Березун
ЦП
17
Сергей Симонов
ЦП
24
Роман Терехин
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
Химик
16
Дмитрий Гавриков
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Антон Алаев
ЦЗ
15
Михаил Прыгунов
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
4
Артем Блуднов
ЦП
17
Олег Быков
ЦП
8
Денис Фолин
ЦП
80
Артем Брагин
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
44
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Сызрань-2003
1
Олег Баклов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
24
Антонио Морейес
ЦЗ
10
Рустем Алмаев
ЦП
8
Евгений Быданцев
ЦП
12
Дмитрий Маскаев
ЦП
30
Сергей Дзодзиев
ЦФ
Химик
12
Артем Загребин
ВР
3
Тимур Саттаров
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
14
Дмитрий Забродин
ЛВ
11
Максим Громов
ЦП
4-5-1
31
Барсуков
63
Рыжков
2
Никулов
2
Горелов
25
Лавлинский
77
Яцкий
11
Березун
17
Симонов
24
Терехин
71
Жестков
9
Цыганов
4-5-1
16
Гавриков
4
Рытов
5
Алаев
15
Прыгунов
44
Удунян
4
Блуднов
8
Фолин
80
Брагин
17
Квасов
17
Быков
44
Бухаров
11
Березун
5
Евсеев
5
Евсеев
11
Березун
9
Цыганов
30
Дзодзиев
30
Дзодзиев
9
Цыганов
77
Яцкий
10
Алмаев
10
Алмаев
77
Яцкий
24
Терехин
12
Маскаев
12
Маскаев
24
Терехин
15
Прыгунов
14
Забродин
14
Забродин
15
Прыгунов
Курбанов
3
Саттаров
3
Саттаров
Курбанов
17
Быков
44
Курбанов
44
Курбанов
17
Быков
8
Фолин
11
Громов
11
Громов
8
Фолин
Остались в запасе
Сызрань-2003
Химик
24
Антонио Морейес
ЦЗ
8
Евгений Быданцев
ЦП
1
Олег Баклов
ВР
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Салават Галеев
Остались в запасе
24
Антонио Морейес
ЦЗ
8
Евгений Быданцев
ЦП
1
Олег Баклов
ВР
Остались в запасе
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Салават Галеев
Статистика матча Сызрань-2003 - Химик
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Звезда
5 : 1
04.06.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Сызрань-2003
2 : 1
29.05.2019
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
КАМАЗ
1 : 3
23.05.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Сызрань-2003
0 : 2
16.05.2019
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Сызрань-2003
1 : 0
05.05.2019
Волга
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Спортивный комплекс "Кристалл"
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