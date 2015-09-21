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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Афипс - Дружба
Афипс - Дружба: обзор матча 21 сентября 2015
Афипс
21.09.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур
1 : 1
Завершен
Дружба
33'
А. Маслевский
56'
А. Датхужев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Афипс - Дружба
90'
+1
Желтая карточка
Т. Ханиев
Желтая карточка
С. Дрампов
90'
+1
90'
Замена
А. Кравченко
️️️️
А. Конов
90'
Замена
М. Малыш
️️️️
Ж. Соблиров
Желтая карточка
С. Ваниев
89'
Желтая карточка
А. Золотов
88'
Замена
И. Юдин
️️️️
М. Петрук
85'
84'
Замена
А. Делок
️️️️
Р. Дудин
Замена
В. Калинкин
️️️️
О. Правило
80'
79'
Замена
Д. Павлов
️️️️
А. Датхужев
70'
Желтая карточка
А. Датхужев
Замена
Ю. Иванов
️️️️
С. Ваниев
61'
58'
Желтая карточка
А. Конов
56'
ГОЛ! 1:1!
А. Датхужев
Замена
А. Кирьян
️️️️
С. Бабенко
53'
50'
Желтая карточка
Ж. Соблиров
ГОЛ! 1:0!
А. Маслевский
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Афипс
1
Евгений Шамрин
ВР
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
15
Роман Хибаба
ЦЗ
77
Виталий Ижик
ЦЗ
44
Андрей Золотов
ЦЗ
25
Олег Правило
ЦЗ
9
Станислав Ваниев
ЦП
22
Филипп Черкасов
ЦП
18
Максим Петрук
ЦП
9
Сергей Бабенко
ЦФ
23
Артем Маслевский
ЦФ
Дружба
35
Тимур Ханиев
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
55
Жантемир Соблиров
ЦЗ
42
Евгений Гурулев
ЦЗ
4
Мурат Муков
ЦЗ
7
Амир Конов
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
19
Роман Дудин
ЦП
10
Адам Датхужев
АП
93
Ризван Ахмедханов
АП
87
Назир Кажаров
ЦФ
Главный тренер
Калин Степанян
Афипс
16
Владимир Чуев
ВР
95
Артем Кирьян
ЦЗ
3
Иван Юдин
ЦЗ
25
Юрий Иванов
ЦП
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
10
Олег Ещенко
ЦП
Дружба
24
Виталий Квитченко
ВР
17
Максим Малыш
АП
13
Аскер Делок
АП
14
Андрей Устюжанин
ЦФ
7
Андрей Кравченко
ЦФ
22
Денис Павлов
ЦФ
3-2-3-2
1
Шамрин
77
Ижик
44
Золотов
25
Правило
15
Хибаба
75
Дрампов
9
Ваниев
22
Черкасов
18
Петрук
23
Маслевский
9
Бабенко
3-2-1-3-1
35
Ханиев
42
Гурулев
4
Муков
7
Конов
28
Бугулов
55
Соблиров
19
Дудин
10
Датхужев
93
Ахмедханов
7
Джамилов
87
Кажаров
9
Бабенко
95
Кирьян
95
Кирьян
9
Бабенко
9
Ваниев
25
Иванов
25
Иванов
9
Ваниев
25
Правило
46
Калинкин
46
Калинкин
25
Правило
18
Петрук
3
Юдин
3
Юдин
18
Петрук
7
Конов
7
Кравченко
7
Кравченко
7
Конов
55
Соблиров
17
Малыш
17
Малыш
55
Соблиров
19
Дудин
13
Делок
13
Делок
19
Дудин
10
Датхужев
22
Павлов
22
Павлов
10
Датхужев
Остались в запасе
Афипс
Дружба
16
Владимир Чуев
ВР
10
Олег Ещенко
ЦП
14
Андрей Устюжанин
ЦФ
24
Виталий Квитченко
ВР
Главный тренер
Калин Степанян
Остались в запасе
16
Владимир Чуев
ВР
10
Олег Ещенко
ЦП
Остались в запасе
14
Андрей Устюжанин
ЦФ
24
Виталий Квитченко
ВР
Главный тренер
Калин Степанян
Статистика матча Афипс - Дружба
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 34 тур
Машук-КМВ
0 : 0
27.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 33 тур
Афипс
2 : 0
20.05.2018
Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 32 тур
Краснодар-2
1 : 0
16.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 31 тур
Афипс
4 : 0
11.05.2018
СКА-Ростов
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
04.05.2018
Афипс
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Дружба
1 : 0
31.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Дружба
2 : 1
17.10.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Ростов-2
0 : 0
10.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Дружба
4 : 0
03.10.2026
Нефтяник
Информация о матче
Главный судья:
Константин Юданов
(Москва)
Стадион:
Андрей-Арена
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