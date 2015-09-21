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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Чертаново - Витязь
Чертаново - Витязь: обзор матча 21 сентября 2015
Чертаново
21.09.2015, понедельник, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
4 : 3
Завершен
Витязь
54'
В. Сарвели
58'
Р. Косянчук
61'
А. Солдатенков (П)
90+1'
Е. Рудковский
9'
Е. Воронин
25'
М. Погонин
41'
А. Крючков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Витязь
ГОЛ! 4:3!
Е. Рудковский
90'
+1
86'
Желтая карточка
М. Убайдулаев
78'
Замена
А. Юрьев
️️️️
А. Крючков
72'
Замена
М. Убайдулаев
️️️️
Е. Воронин
70'
Замена
Б. Ващенко
️️️️
И. Енин
68'
Замена
Н. Голуб
️️️️
М. Погонин
Замена
А. Канищев
️️️️
А. Жижин
66'
62'
Замена
И. Бояров
️️️️
А. Киреев
ГОЛ с пенальти! 3:3!
А. Солдатенков
61'
ГОЛ! 2:3!
Р. Косянчук
58'
56'
Желтая карточка
А. Крючков
ГОЛ! 1:3!
В. Сарвели
54'
Замена
А. Захаров
️️️️
Е. Кондаков
46'
Замена
И. Камышев
️️️️
В. Паршиков
45'
41'
ГОЛ! 0:3!
А. Крючков
25'
ГОЛ! 0:2!
М. Погонин
9'
ГОЛ! 0:1!
Е. Воронин
Желтая карточка
В. Бартасевич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
54
Андрей Конаков
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
55
Владислав Паршиков
ЦП
9
Александр Жижин
ЦП
30
Егор Кондаков
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
17
Александр Котов
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семерня
Витязь
18
Вячеслав Исупов
ВР
15
Антон Новиков
ЦЗ
17
Михаил Кулешов
ЦЗ
25
Алексей Храпов
ЦЗ
5
Андрей Чернецов
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
10
Михаил Погонин
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
22
Антон Киреев
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
21
Антон Крючков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Чертаново
1
Иван Ломаев
ВР
91
Артем Филиппов
ОП
22
Андрей Захаров
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
7
Александр Канищев
АП
Витязь
16
Александр Малыгин
ВР
94
Богдан Ващенко
ПЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
18
Александр Юрьев
ЦФ
21
Никита Голуб
ЦФ
19
Игорь Бояров
ЦФ
2-5-2-1
54
Конаков
3
Солдатенков
13
Бартасевич
9
Жижин
30
Кондаков
10
Рудковский
17
Котов
55
Паршиков
77
Зиньковский
37
Косянчук
9
Сарвели
4-1-2-2-1
18
Исупов
17
Кулешов
25
Храпов
5
Чернецов
15
Новиков
35
Енин
10
Погонин
10
Саламатов
37
Воронин
22
Киреев
21
Крючков
30
Кондаков
22
Захаров
22
Захаров
30
Кондаков
9
Жижин
7
Канищев
7
Канищев
9
Жижин
55
Паршиков
11
Камышев
11
Камышев
55
Паршиков
21
Крючков
18
Юрьев
18
Юрьев
21
Крючков
37
Воронин
99
Убайдулаев
99
Убайдулаев
37
Воронин
35
Енин
94
Ващенко
94
Ващенко
35
Енин
10
Погонин
21
Голуб
21
Голуб
10
Погонин
22
Киреев
19
Бояров
19
Бояров
22
Киреев
Остались в запасе
Чертаново
Витязь
91
Артем Филиппов
ОП
1
Иван Ломаев
ВР
Главный тренер
Михаил Семерня
8
Виктор Чувилов
ОП
16
Александр Малыгин
ВР
Главный тренер
Сергей Полстянов
Остались в запасе
91
Артем Филиппов
ОП
1
Иван Ломаев
ВР
Остались в запасе
8
Виктор Чувилов
ОП
16
Александр Малыгин
ВР
Главный тренер
Михаил Семерня
Главный тренер
Сергей Полстянов
Статистика матча Чертаново - Витязь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Карпов
(Петрозаводск)
Стадион:
Янтарь
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