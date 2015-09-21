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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Терек-2 - Машук-КМВ
Терек-2 - Машук-КМВ: обзор матча 21 сентября 2015
Терек-2
21.09.2015, понедельник, 16:30
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур
0 : 0
Завершен
Машук-КМВ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Терек-2 - Машук-КМВ
90'
Замена
В. Абидоков
️️️️
А. Винников
90'
Замена
Д. Расулов
️️️️
Д. Джатиев
Замена
А. Гераев
️️️️
С. Абдурашидов
90'
87'
Замена
А. Нартиков
️️️️
Р. Сабанов
Замена
З. Осмаев
️️️️
А. Гарисултанов
83'
82'
Замена
А. Джанкезов
️️️️
Д. Родионов
Замена
А. Семячкин
️️️️
А. Янарсаев
67'
Желтая карточка
А. Абубакаров
63'
Желтая карточка
А. Янарсаев
54'
44'
Желтая карточка
А. Садиров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Терек-2
27
Рамзан Асаев
ВР
95
Ахмед Абубакаров
ЛЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
11
Евгений Дегтярев
ЦП
8
Шарапудин Шалбузов
ЦП
78
Аслан Янарсаев
ЦП
73
Руслани Мутошвили
ЦП
72
Сайха Абдурашидов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
Машук-КМВ
22
Вячеслав Марикода
ВР
88
Алан Алборов
ЦЗ
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
6
Роман Демидов
ЦЗ
3
Денис Родионов
ЦЗ
3
Евгений Наталич
ЦЗ
9
Артур Садиров
ЦП
39
Антон Винников
ЦП
20
Руслан Алиев
ЦФ
14
Радик Сабанов
ЦФ
12
Донат Джатиев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Трубицин
Терек-2
81
Магомед Майрбеков
ВР
10
Залимхан Майсултанов
ЛВ
90
Заур Осмаев
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
28
Александр Семячкин
ЦП
87
Ислам Акаев
ЦП
77
Али Кадыров
ЦФ
Машук-КМВ
8
Левон Айвазянц
ЦЗ
17
Артем Григорян
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
7
Вадим Абидоков
ПВ
2
Александр Нартиков
ЦФ
29
Абдель Джанкезов
ЦФ
4-5-1
27
Асаев
95
Абубакаров
36
Адаев
44
Кадиев
60
Гарисултанов
8
Шалбузов
78
Янарсаев
73
Мутошвили
72
Абдурашидов
10
Кацаев
11
Дегтярев
3-2-2-3
22
Марикода
6
Демидов
3
Родионов
3
Наталич
88
Алборов
3
Абидинов
9
Садиров
39
Винников
12
Джатиев
14
Сабанов
20
Алиев
60
Гарисултанов
90
Осмаев
90
Осмаев
60
Гарисултанов
72
Абдурашидов
83
Гераев
83
Гераев
72
Абдурашидов
78
Янарсаев
28
Семячкин
28
Семячкин
78
Янарсаев
39
Винников
7
Абидоков
7
Абидоков
39
Винников
12
Джатиев
24
Расулов
24
Расулов
12
Джатиев
14
Сабанов
2
Нартиков
2
Нартиков
14
Сабанов
3
Родионов
29
Джанкезов
29
Джанкезов
3
Родионов
Остались в запасе
Терек-2
Машук-КМВ
87
Ислам Акаев
ЦП
10
Залимхан Майсултанов
ЛВ
77
Али Кадыров
ЦФ
81
Магомед Майрбеков
ВР
17
Артем Григорян
ЦП
8
Левон Айвазянц
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Трубицин
Остались в запасе
87
Ислам Акаев
ЦП
10
Залимхан Майсултанов
ЛВ
77
Али Кадыров
ЦФ
81
Магомед Майрбеков
ВР
Остались в запасе
17
Артем Григорян
ЦП
8
Левон Айвазянц
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Трубицин
Статистика матча Терек-2 - Машук-КМВ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
МИТОС
0 : 1
30.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 25 тур
Терек-2
0 : 3
24.05.2016
Спартак-Нальчик
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 24 тур
Черноморец
1 : 0
17.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
Терек-2
0 : 0
10.05.2016
Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур
Машук-КМВ
2 : 0
03.05.2016
Терек-2
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Юдин
(Волжский)
Стадион:
им. С.Билимханова
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