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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Алания - Ангушт
Алания - Ангушт: обзор матча 21 сентября 2015
Алания
21.09.2015, понедельник, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур
0 : 0
Завершен
Ангушт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Ангушт
90'
+1
Вторая желтая
Х. Аушев
90'
+1
Желтая карточка
З. Ахкильгов
Замена
Р. Маргиев
️️️️
А. Алборов
89'
87'
Замена
И. Цуроев
️️️️
А. Прус
86'
Замена
А. Дзейтов
️️️️
А. Конов
82'
Желтая карточка
К. Михайлов
79'
Замена
М. Балаев
️️️️
А. Аушев
Желтая карточка
В. Макиев
73'
72'
Желтая карточка
Х. Аушев
72'
Желтая карточка
Х. Хамхоев
Желтая карточка
А. Кайтов
72'
Замена
Д. Кусаев
️️️️
С. Джиоев
68'
60'
Замена
С. Гаракоев
️️️️
А. Волков
36'
Желтая карточка
А. Конов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
3
Арсен Кайтов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
18
Сослан Джиоев
ЦП
44
Марат Бутуев
ЦП
21
Герман Туаев
ЦП
27
Тамерлан Базаев
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
9
Алан Алборов
ПП
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
30
Александр Волков
ЦЗ
5
Апти Аушев
ЦЗ
14
Залим Кишев
ЦЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
22
Сергей Шаров
ОП
17
Альберт Прус
ЦП
19
Константин Михайлов
ЦП
15
Зелимхан Ахкильгов
ЦП
10
Асланбек Конов
ЦП
11
Заурбек Конов
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Алания
1
Алан Хайманов
ВР
5
Олег Саккати
ЦЗ
70
Азат Закаев
ОП
8
Руслан Маргиев
ЦП
98
Давид Кусаев
ЦП
10
Сослан Джиоев
ЦП
88
Александр Дудаев
ЦП
Ангушт
28
Ибрагим Шибилов
ВР
4
Магомед Балаев
ЦЗ
8
Аслан Дзейтов
ЦП
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
70
Олег Журавлев
ЦФ
3-5-1-1
91
Томаев
4
Качмазов
15
Плиев
3
Кайтов
44
Бутуев
21
Туаев
27
Базаев
21
Макиев
9
Алборов
18
Джиоев
15
Гогичаев
4-1-4-1
1
Хамхоев
5
Аушев
14
Кишев
97
Аушев
30
Волков
22
Шаров
19
Михайлов
15
Ахкильгов
10
Конов
17
Прус
11
Конов
9
Алборов
8
Маргиев
8
Маргиев
9
Алборов
18
Джиоев
98
Кусаев
98
Кусаев
18
Джиоев
5
Аушев
4
Балаев
4
Балаев
5
Аушев
10
Конов
8
Дзейтов
8
Дзейтов
10
Конов
17
Прус
9
Цуроев
9
Цуроев
17
Прус
30
Волков
33
Гаракоев
33
Гаракоев
30
Волков
Остались в запасе
Алания
Ангушт
70
Азат Закаев
ОП
5
Олег Саккати
ЦЗ
10
Сослан Джиоев
ЦП
88
Александр Дудаев
ЦП
1
Алан Хайманов
ВР
Главный тренер
Заур Тедеев
28
Ибрагим Шибилов
ВР
70
Олег Журавлев
ЦФ
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Остались в запасе
70
Азат Закаев
ОП
5
Олег Саккати
ЦЗ
10
Сослан Джиоев
ЦП
88
Александр Дудаев
ЦП
1
Алан Хайманов
ВР
Остались в запасе
28
Ибрагим Шибилов
ВР
70
Олег Журавлев
ЦФ
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Статистика матча Алания - Ангушт
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гуренко
(Астрахань)
Стадион:
Спартак
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