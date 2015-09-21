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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Краснодар-2 - Черноморец
Краснодар-2 - Черноморец: обзор матча 21 сентября 2015
Краснодар-2
21.09.2015, понедельник, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур
5 : 0
Завершен
Черноморец
24'
Н. Комличенко
26'
Н. Комличенко
34'
И. Белоус
67'
Н. Комличенко
85'
Д. Воробьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Черноморец
ГОЛ! 5:0!
Д. Воробьев
85'
Замена
Д. Воробьев
️️️️
Н. Комличенко
83'
80'
Вторая желтая
И. Балдин
Желтая карточка
А. Батютин
80'
Замена
Н. Гаджиев
️️️️
И. Жигулев
75'
73'
Желтая карточка
Б. Мустафаев
ГОЛ! 4:0!
Н. Комличенко
67'
62'
Замена
А. Ахмеджанов
️️️️
В. Дубовой
Замена
А. Григорян
️️️️
П. Марушко
57'
Желтая карточка
В. Черов
47'
46'
Замена
Н. Бояринцев
️️️️
Э. Лусикян
46'
Замена
В. Медников
️️️️
Б. Кокоев
46'
Замена
Д. Михайленко
️️️️
Д. Хасцаев
46'
Замена
С. Захарченко
️️️️
А. Шевченко
36'
Желтая карточка
И. Балдин
ГОЛ! 3:0!
И. Белоус
34'
ГОЛ! 2:0!
Н. Комличенко
26'
ГОЛ! 1:0!
Н. Комличенко
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
78
Денис Кавлинов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
32
Игорь Балдин
ЦЗ
2
Владислав Дубовой
ЦЗ
96
Алексей Кузнецов
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
11
Эдуард Лусикян
ЦП
29
Алексей Абрамов
ЦП
24
Анатолий Шевченко
ЦФ
17
Дзамболат Хасцаев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Краснодар-2
1
Антон Федюшкин
ВР
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
70
Арутюн Григорян
АП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Черноморец
1
Иван Комиссаров
ВР
13
Артур Ахмеджанов
ЦЗ
20
Владислав Фулга
ЦП
94
Станислав Захарченко
ЦП
5
Дмитрий Михайленко
ЦП
17
Вениамин Медников
ЦП
18
Николай Бояринцев
ЦФ
4-1-1-1-3
78
Кавлинов
3
Гогличидзе
48
Марченко
5
Стежко
2
Черов
74
Фомин
10
Жигулев
72
Батютин
24
Белоус
27
Комличенко
53
Марушко
3-1-3-2
13
Матюша
32
Балдин
2
Дубовой
96
Кузнецов
21
Кокоев
8
Кочубей
11
Лусикян
29
Абрамов
17
Хасцаев
24
Шевченко
10
Жигулев
97
Гаджиев
97
Гаджиев
10
Жигулев
53
Марушко
70
Григорян
70
Григорян
53
Марушко
27
Комличенко
10
Воробьев
10
Воробьев
27
Комличенко
2
Дубовой
13
Ахмеджанов
13
Ахмеджанов
2
Дубовой
11
Лусикян
18
Бояринцев
18
Бояринцев
11
Лусикян
24
Шевченко
94
Захарченко
94
Захарченко
24
Шевченко
17
Хасцаев
5
Михайленко
5
Михайленко
17
Хасцаев
21
Кокоев
17
Медников
17
Медников
21
Кокоев
Остались в запасе
Краснодар-2
Черноморец
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Игорь Шалимов
20
Владислав Фулга
ЦП
1
Иван Комиссаров
ВР
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Остались в запасе
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
1
Антон Федюшкин
ВР
Остались в запасе
20
Владислав Фулга
ЦП
1
Иван Комиссаров
ВР
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Статистика матча Краснодар-2 - Черноморец
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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