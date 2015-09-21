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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Краснодар
Урал - Краснодар: обзор матча 21 сентября 2015
Урал
21.09.2015, понедельник, 16:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Краснодар
35'
В. Подберезкин
67'
Г. Асеведо
72'
П. Фонтанелло
21'
О. Ахмедов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Краснодар
Замена
В. Хозин
️️️️
В. Подберезкин
90'
Замена
Д. Билоног
️️️️
Ч. Лунгу
88'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
Г. Асеведо
84'
73'
Замена
Вандерсон
️️️️
В. Быстров
ГОЛ! 3:1!
П. Фонтанелло
72'
71'
Желтая карточка
Ю. Газинский
ГОЛ! 2:1!
Г. Асеведо
67'
53'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
М. Перейра
44'
Желтая карточка
Ш. Каборе
ГОЛ! 1:1!
В. Подберезкин
35'
23'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
О. Ахмедов
21'
ГОЛ! 0:1!
О. Ахмедов
Пас отдал
М. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
30
Юрий Жевнов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Чисамба Лунгу
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
92
Вячеслав Подберезкин
ПП
30
Герсон Асеведо
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
90
Александр Щербаков
ПВ
9
Дмитрий Билоног
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
61
Дмитрий Горячкин
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
39
Ари
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Жевнов
7
Данцев
15
Новиков
14
Фонтанелло
15
Кулаков
10
Фидлер
10
Лунгу
41
Сапета
92
Подберезкин
21
Ерохин
30
Асеведо
4-1-4-1
31
Дикань
98
Петров
4
Страндберг
55
Енджейчик
4
Гранквист
77
Каборе
34
Быстров
10
Ахмедов
10
Мамаев
10
Перейра
90
Смолов
10
Лунгу
9
Билоног
9
Билоног
10
Лунгу
92
Подберезкин
2
Хозин
2
Хозин
92
Подберезкин
30
Асеведо
92
Емельянов
92
Емельянов
30
Асеведо
10
Ахмедов
18
Газинский
18
Газинский
10
Ахмедов
10
Перейра
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Перейра
34
Быстров
14
Вандерсон
14
Вандерсон
34
Быстров
Остались в запасе
Урал
Краснодар
10
Карлос Страндберг
ПВ
90
Александр Щербаков
ПВ
17
Денис Фомин
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Константин Ярошенко
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
88
Андрей Синицын
ВР
61
Дмитрий Горячкин
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
10
Карлос Страндберг
ПВ
90
Александр Щербаков
ПВ
17
Денис Фомин
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Константин Ярошенко
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
61
Дмитрий Горячкин
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Урал - Краснодар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Алексей Лунев (Новосибирск)
Инспектор:
Алексей Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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