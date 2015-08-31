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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Армавир
Оренбург - Армавир: обзор матча 31 августа 2015
Оренбург
31.08.2015, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
2 : 0
Завершен
Армавир
18'
М. Шогенов
90+3'
Х. Аппаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Армавир
ГОЛ! 2:0!
Х. Аппаев
90'
+3
Желтая карточка
Д. Абакумов
90'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
И. Маркелов
87'
Замена
А. Зюзинс
️️️️
Р. Воробьев
83'
78'
Замена
А. Васильев
️️️️
Н. Пилиев
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Делькин
74'
65'
Замена
А. Алексанян
️️️️
Х. Абу-Заид
60'
Желтая карточка
Ж. Бугуи
54'
Желтая карточка
Х. Абу-Заид
Замена
С. Бреев
️️️️
М. Шогенов
41'
35'
Замена
И. Геперидзе
️️️️
Д. Рыжов
ГОЛ! 1:0!
М. Шогенов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
21
Хассан Абу-Заид
ЦП
88
Данила Буранов
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Армавир
45
Всеволод Ермаков
ВР
23
Иван Мамаханов
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
3-3-2-1-1
98
Абакумов
58
Ойеволе
10
Парняков
15
Андреев
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
84
Воробьев
8
Шогенов
88
Маркелов
90
Делькин
3-5-1-1
27
Комаров
3
Чежия
20
Дугалич
99
Морозов
21
Абу-Заид
88
Буранов
63
Рыжов
3
Воронкин
5
Пилиев
10
Хурцидзе
34
Бугуи
88
Маркелов
70
Кабутов
70
Кабутов
88
Маркелов
84
Воробьев
17
Зюзинс
17
Зюзинс
84
Воробьев
8
Шогенов
23
Бреев
23
Бреев
8
Шогенов
90
Делькин
14
Аппаев
14
Аппаев
90
Делькин
21
Абу-Заид
19
Алексанян
19
Алексанян
21
Абу-Заид
5
Пилиев
17
Васильев
17
Васильев
5
Пилиев
63
Рыжов
11
Геперидзе
11
Геперидзе
63
Рыжов
Остались в запасе
Оренбург
Армавир
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
23
Иван Мамаханов
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ВР
90
Андрей Михеев
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Остались в запасе
23
Иван Мамаханов
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ВР
90
Андрей Михеев
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Оренбург - Армавир
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Газовик
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