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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Томь
Шинник - Томь: обзор матча 31 августа 2015
Шинник
31.08.2015, понедельник, 20:30
Россия. ФНЛ, 9 тур
0 : 1
Завершен
Томь
13'
П. Немов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Томь
90'
+1
Замена
А. Ярмолицкий
️️️️
И. Темников
Замена
В. Цховребов
️️️️
М. Беляев
87'
86'
Замена
П. Тен
️️️️
Н. Баженов
Замена
М. Земсков
️️️️
В. Сиротов
74'
71'
Красная карточка
М. Бордачев
Замена
Д. Никитинский
️️️️
М. Султонов
66'
61'
Замена
Д. Чалов
️️️️
П. Немов
38'
Желтая карточка
И. Темников
28'
Желтая карточка
Е. Башкиров
13'
ГОЛ! 0:1!
П. Немов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
92
Артем Щадин
АП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Петр Немов
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
49
Иван Зынин
ЦЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
8
Михаил Земсков
ЦФ
11
Никита Андреев
ЦФ
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
94
Георгий Нуров
АП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
3-4-2-1
16
Яшин
2
Ндри
33
Ламанж
6
Беляев
20
Войдель
7
Маляров
5
Платика
37
Сиротов
92
Щадин
28
Султонов
87
Мязин
4-2-2-2
77
Чуваев
11
Темников
25
Йиранек
26
Бендзь
26
Бордачев
44
Башкиров
5
Немов
32
Баженов
10
Кузнецов
32
Саная
9
Погребняк
6
Беляев
15
Цховребов
15
Цховребов
6
Беляев
37
Сиротов
8
Земсков
8
Земсков
37
Сиротов
28
Султонов
7
Никитинский
7
Никитинский
28
Султонов
11
Темников
25
Ярмолицкий
25
Ярмолицкий
11
Темников
5
Немов
4
Чалов
4
Чалов
5
Немов
32
Баженов
22
Тен
22
Тен
32
Баженов
Остались в запасе
Шинник
Томь
13
Арсен Айрапетян
АП
49
Иван Зынин
ЦЗ
11
Никита Андреев
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
1
Алексей Солосин
ВР
33
Павел Нехайчик
ЛП
94
Георгий Нуров
АП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Остались в запасе
13
Арсен Айрапетян
АП
49
Иван Зынин
ЦЗ
11
Никита Андреев
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
33
Павел Нехайчик
ЛП
94
Георгий Нуров
АП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Томь
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Шинник
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