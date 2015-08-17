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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Балтика
Сокол - Балтика: обзор матча 17 августа 2015
Сокол
17.08.2015, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
90'
С. Шевчук
24'
И. Гелоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Балтика
ГОЛ! 1:1!
С. Шевчук
90'
88'
Замена
Г. Постаногов
️️️️
А. Макарчук
Желтая карточка
А. Перченок
87'
79'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
О. Ланин
Замена
А. Перченок
️️️️
М. Трусевич
76'
73'
Желтая карточка
А. Макарчук
64'
Замена
В. Тимофеев
️️️️
С. Цуканов
Замена
А. Дегтярев
️️️️
В. Романенко
63'
59'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
М. Волков
55'
Желтая карточка
О. Ланин
Замена
А. Радченко
️️️️
М. Андреев
55'
Замена
С. Шевчук
️️️️
М. Бурченко
55'
44'
Желтая карточка
М. Волков
29'
Желтая карточка
М. Барановский
24'
ГОЛ! 0:1!
И. Гелоян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
77
Максим Андреев
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
23
Виктор Земченков
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
2
Александр Серасхов
ПЗ
15
Вячеслав Фешин
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
76
Григорий Постаногов
ЦФ
4-3-2-1
16
Федоров
20
Столяренко
14
Лозенков
29
Горбатюк
27
Молодцов
8
Бурченко
34
Сабитов
30
Трусевич
77
Андреев
77
Романенко
24
Коротаев
4-2-3-1
16
Барановский
68
Запрудских
4
Овсиенко
39
Цуканов
17
Макарчук
64
Ланин
8
Цимбал
93
Каленкович
33
Волков
23
Земченков
10
Гелоян
30
Трусевич
7
Перченок
7
Перченок
30
Трусевич
8
Бурченко
70
Шевчук
70
Шевчук
8
Бурченко
77
Андреев
27
Радченко
27
Радченко
77
Андреев
77
Романенко
11
Дегтярев
11
Дегтярев
77
Романенко
17
Макарчук
76
Постаногов
76
Постаногов
17
Макарчук
64
Ланин
7
Чхапелия
7
Чхапелия
64
Ланин
39
Цуканов
13
Тимофеев
13
Тимофеев
39
Цуканов
33
Волков
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
33
Волков
Остались в запасе
Сокол
Балтика
2
Александр Серасхов
ПЗ
15
Вячеслав Фешин
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
7
Артем Сердюк
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
2
Александр Серасхов
ПЗ
15
Вячеслав Фешин
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
Остались в запасе
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
7
Артем Сердюк
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Сокол - Балтика
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
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Сокол
2 : 0
08.11.2026
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0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
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