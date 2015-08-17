Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Витязь - Орел
Витязь - Орел: обзор матча 17 августа 2015
Витязь
17.08.2015, понедельник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
1 : 0
Завершен
Орел
79'
А. Юрьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витязь - Орел
Замена
В. Чувилов
️️️️
Н. Саламатов
86'
ГОЛ! 1:0!
А. Юрьев
79'
Замена
А. Юрьев
️️️️
А. Крючков
78'
74'
Замена
А. Федяев
️️️️
И. Вознесенский
70'
Замена
М. Серегин
️️️️
А. Погожев
Замена
Н. Голуб
️️️️
М. Погонин
66'
Замена
А. Мирзоев
️️️️
М. Убайдулаев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витязь
18
Вячеслав Исупов
ВР
15
Антон Новиков
ЦЗ
25
Алексей Храпов
ЦЗ
5
Андрей Чернецов
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
10
Никита Саламатов
ЦП
10
Михаил Погонин
ЦП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
22
Антон Киреев
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
21
Антон Крючков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Орел
35
Никита Макеев
ВР
3
Сергей Полосин
ЛЗ
2
Никита Гришин
ЦЗ
15
Александр Васюков
ЦЗ
5
Никита Фурсин
ЦЗ
19
Юрий Солнцев
ОП
7
Игорь Вознесенский
ЦП
14
Михаил Рыжов
ЦП
11
Андрей Погожев
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
10
Андрей Мирошкин
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Демин
Витязь
16
Александр Малыгин
ВР
17
Михаил Кулешов
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
7
Айдын Мирзоев
ЦП
18
Александр Юрьев
ЦФ
21
Никита Голуб
ЦФ
27
Иван Борисов
ЦФ
Орел
1
Роман Клюкин
ВР
5
Андрей Федяев
ЦЗ
17
Михаил Пашкин
ОП
99
Егор Ручкин
ЦП
17
Никита Чунихин
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
96
Иван Труханский
ЦФ
3-1-3-2-1
18
Исупов
15
Новиков
25
Храпов
5
Чернецов
35
Енин
10
Саламатов
10
Погонин
99
Убайдулаев
22
Киреев
37
Воронин
21
Крючков
4-1-4-1
35
Макеев
2
Гришин
15
Васюков
5
Фурсин
3
Полосин
19
Солнцев
14
Рыжов
11
Погожев
20
Суродин
7
Вознесенский
10
Мирошкин
21
Крючков
18
Юрьев
18
Юрьев
21
Крючков
10
Погонин
21
Голуб
21
Голуб
10
Погонин
10
Саламатов
8
Чувилов
8
Чувилов
10
Саламатов
99
Убайдулаев
7
Мирзоев
7
Мирзоев
99
Убайдулаев
7
Вознесенский
5
Федяев
5
Федяев
7
Вознесенский
11
Погожев
15
Серегин
15
Серегин
11
Погожев
Остались в запасе
Витязь
Орел
16
Александр Малыгин
ВР
17
Михаил Кулешов
ЦЗ
27
Иван Борисов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
17
Михаил Пашкин
ОП
99
Егор Ручкин
ЦП
17
Никита Чунихин
ЦП
96
Иван Труханский
ЦФ
1
Роман Клюкин
ВР
Главный тренер
Эдуард Демин
Остались в запасе
16
Александр Малыгин
ВР
17
Михаил Кулешов
ЦЗ
27
Иван Борисов
ЦФ
Остались в запасе
17
Михаил Пашкин
ОП
99
Егор Ручкин
ЦП
17
Никита Чунихин
ЦП
96
Иван Труханский
ЦФ
1
Роман Клюкин
ВР
Главный тренер
Сергей Полстянов
Главный тренер
Эдуард Демин
Статистика матча Витязь - Орел
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Витязь
Орел
«Орел» – «Строгино»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«СКА-Хабаровск-2» – «Орел»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Экс-защитник сборной России завершил карьеру
29 июля
«2DROTS» – «Орел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«2Drots» – «Орел»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
27 июля
На просмотр в «Томь» прибыли Чеминава и Миюшкович
2017.01.28 14:55
3
Товарищеский матч. «Химки» обыграли «Витязь»
2016.03.02 18:41
1
Новосадов: «В КАМАЗе у всех был записан определенный вес, а у меня – знак бесконечности»
2016.01.30 15:09
1
«Орел» – «Строгино»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«СКА-Хабаровск-2» – «Орел»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Экс-защитник сборной России завершил карьеру
29 июля
«2DROTS» – «Орел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«2Drots» – «Орел»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
27 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+