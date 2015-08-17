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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Зенит-2
Волгарь - Зенит-2: обзор матча 17 августа 2015
Волгарь
17.08.2015, понедельник, 20:30
Россия. ФНЛ, 7 тур
0 : 3
Завершен
Зенит-2
57'
А. Попов
84'
П. Долгов
88'
А. Евсеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Зенит-2
90'
Желтая карточка
П. Долгов
88'
ГОЛ! 0:3!
А. Евсеев
84'
ГОЛ! 0:2!
П. Долгов
83'
Замена
Д. Ящук
️️️️
Д. Богаев
79'
Замена
П. Долгов
️️️️
К. Лобов
Замена
М. Жабкин
️️️️
М. Яковлев
76'
Замена
А. Сутормин
️️️️
О. Алейник
67'
66'
Замена
А. Иванов
️️️️
М. Родич
Замена
Р. Болов
️️️️
С. Веркашанский
61'
57'
ГОЛ! 0:1!
А. Попов
Замена
Т. Букия
️️️️
Б. Петрович
56'
46'
Замена
А. Попов
️️️️
П. Киреенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
11
Александр Болонин
ЛВ
9
Сергей Веркашанский
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
10
Темури Букия
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Зенит-2
29
Михаил Мжельский
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
91
Данила Ящук
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Артем Попов
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
4-5-1
71
Бучнев
32
Терехов
13
Иванов
28
Байрыев
7
Зураев
34
Алейник
9
Яковлев
11
Петрович
10
Лукьяновс
9
Веркашанский
11
Болонин
4-4-2
96
Обухов
55
Лобов
4
Васильев
58
Зуев
23
Родич
18
Зырянов
5
Зинков
94
Евсеев
88
Богаев
13
Киреенко
31
Ткачук
9
Яковлев
99
Жабкин
99
Жабкин
9
Яковлев
11
Петрович
10
Букия
10
Букия
11
Петрович
34
Алейник
11
Сутормин
11
Сутормин
34
Алейник
9
Веркашанский
88
Болов
88
Болов
9
Веркашанский
88
Богаев
91
Ящук
91
Ящук
88
Богаев
23
Родич
22
Иванов
22
Иванов
23
Родич
13
Киреенко
18
Попов
18
Попов
13
Киреенко
55
Лобов
91
Долгов
91
Долгов
55
Лобов
Остались в запасе
Волгарь
Зенит-2
10
Руслан Газзаев
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
29
Михаил Мжельский
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
10
Руслан Газзаев
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
29
Михаил Мжельский
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Волгарь - Зенит-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волгарь
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Волгарь
0 : 1
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2 : 0
08.11.2026
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2 : 2
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0 : 1
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18.10.2026
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1 : 3
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
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Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Центральный
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