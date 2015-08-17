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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Арсенал
Шинник - Арсенал: обзор матча 17 августа 2015
Шинник
17.08.2015, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 7 тур
0 : 4
Завершен
Арсенал
15'
К. Берхамов
60'
В. Федотов
72'
И. Калешин
88'
А. Дудолев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Арсенал
Замена
А. Айрапетян
️️️️
Э. Булия
88'
88'
ГОЛ! 0:4!
А. Дудолев
86'
Замена
А. Димидко
️️️️
М. Кашчелан
82'
Замена
С. Маслов
️️️️
А. Кутьин
Замена
М. Платика
️️️️
Н. Маляров
82'
79'
Замена
А. Дудолев
️️️️
В. Федотов
Замена
А. Павленко
️️️️
А. Мязин
72'
72'
ГОЛ! 0:3!
И. Калешин
Замена
И. Подоляк
️️️️
М. Султонов
64'
60'
Замена
В. Рыжков
️️️️
П. Деобальд
60'
ГОЛ! 0:2!
В. Федотов
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Берхамов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
92
Артем Щадин
АП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
91
Эдуард Булия
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
5
Михаил Платика
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
18
Горан Вуйович
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
3-3-2-2
1
Малышев
2
Ндри
6
Беляев
33
Ламанж
20
Войдель
7
Маляров
37
Сиротов
92
Щадин
28
Султонов
87
Мязин
91
Булия
4-1-3-1-1
16
Котов
22
Ершов
23
Калешин
71
Денисов
8
Тесак
18
Кашчелан
7
Берхамов
19
Федотов
20
Стеклов
57
Деобальд
48
Кутьин
28
Султонов
20
Подоляк
20
Подоляк
28
Султонов
91
Булия
13
Айрапетян
13
Айрапетян
91
Булия
7
Маляров
5
Платика
5
Платика
7
Маляров
87
Мязин
8
Павленко
8
Павленко
87
Мязин
57
Деобальд
28
Рыжков
28
Рыжков
57
Деобальд
18
Кашчелан
2
Димидко
2
Димидко
18
Кашчелан
19
Федотов
18
Дудолев
18
Дудолев
19
Федотов
48
Кутьин
14
Маслов
14
Маслов
48
Кутьин
Остались в запасе
Шинник
Арсенал
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
22
Игорь Кот
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
18
Горан Вуйович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Остались в запасе
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
18
Горан Вуйович
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Шинник - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Шинник
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