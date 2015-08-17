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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Калуга - Рязань
Калуга - Рязань: обзор матча 17 августа 2015
Калуга
17.08.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
0 : 1
Завершен
Рязань
9'
С. Авакян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Калуга - Рязань
90'
Замена
И. Нехов
️️️️
Г. Журавлев
82'
Замена
А. Антипенко
️️️️
Э. Танделов
Замена
А. Ерохин
️️️️
Е. Лямцев
76'
75'
Замена
С. Зайцев
️️️️
С. Авакян
Замена
А. Махота
️️️️
Д. Семин
54'
Желтая карточка
В. Коноплев
50'
Замена
Н. Емельянов
️️️️
А. Немыченков
46'
12'
Желтая карточка
С. Авакян
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Авакян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Калуга
22
Максим Блинов
ВР
48
Виктор Коноплев
ЦЗ
2
Сергей Храпов
ЦЗ
11
Александр Скворцов
ОП
77
Александр Немыченков
ЦП
10
Владислав Сысуев
ЦП
13
Дмитрий Баранов
ЦП
20
Евгений Лямцев
ЦФ
9
Евгений Лосев
ЦФ
10
Сергей Анохин
ЦФ
7
Денис Семин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Сафронов
Рязань
16
Виталий Яковлев
ВР
24
Александр Грушин
ЦЗ
63
Александр Фомин
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
25
Олег Елисеев
ПЗ
17
Эльбрус Танделов
ЦП
8
Саргис Авакян
ЦП
5
Василий Панев
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
9
Артем Сиваев
ЦП
23
Георгий Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Гарник Авалян
Калуга
40
Алексей Чернов
ВР
14
Анатолий Семкин
ОП
25
Никита Емельянов
ЦП
99
Иван Формалев
ЦП
33
Артем Махота
АП
88
Александр Ерохин
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Рязань
27
Сергей Правкин
ВР
31
Игорь Нехов
ЦЗ
38
Дмитрий Митин
ЦП
7
Артур Шахназаров
ЦП
91
Сергей Зайцев
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
2-1-3-4
22
Блинов
48
Коноплев
2
Храпов
11
Скворцов
77
Немыченков
10
Сысуев
13
Баранов
20
Лямцев
7
Семин
10
Анохин
9
Лосев
4-5-1
16
Яковлев
25
Елисеев
63
Фомин
4
Халиуллин
24
Грушин
17
Танделов
5
Панев
40
Кулешов
9
Сиваев
8
Авакян
23
Журавлев
77
Немыченков
25
Емельянов
25
Емельянов
77
Немыченков
7
Семин
33
Махота
33
Махота
7
Семин
20
Лямцев
88
Ерохин
88
Ерохин
20
Лямцев
23
Журавлев
31
Нехов
31
Нехов
23
Журавлев
8
Авакян
91
Зайцев
91
Зайцев
8
Авакян
17
Танделов
19
Антипенко
19
Антипенко
17
Танделов
Остались в запасе
Калуга
Рязань
14
Анатолий Семкин
ОП
99
Иван Формалев
ЦП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
40
Алексей Чернов
ВР
Главный тренер
Виталий Сафронов
38
Дмитрий Митин
ЦП
27
Сергей Правкин
ВР
7
Артур Шахназаров
ЦП
Главный тренер
Гарник Авалян
Остались в запасе
14
Анатолий Семкин
ОП
99
Иван Формалев
ЦП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
40
Алексей Чернов
ВР
Остались в запасе
38
Дмитрий Митин
ЦП
27
Сергей Правкин
ВР
7
Артур Шахназаров
ЦП
Главный тренер
Виталий Сафронов
Главный тренер
Гарник Авалян
Статистика матча Калуга - Рязань
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Вл
2 : 1
08.11.2026
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Калуга
2 : 2
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
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1 : 4
18.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
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3 : 1
25.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
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1 : 0
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
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0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Арена Анненки
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