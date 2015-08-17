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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Спартак-2
Луч - Спартак-2: обзор матча 17 августа 2015
Луч
17.08.2015, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 1
Завершен
Спартак-2
9'
Р. Корян
82'
Г. Мелкадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Спартак-2
90'
Желтая карточка
В. Зубарев
88'
Замена
В. Зубарев
️️️️
А. Тимофеев
85'
Замена
А. Козлов
️️️️
В. Кротов
Замена
А. Пискунов
️️️️
А. Семенов
85'
Замена
М. Казанков
️️️️
Р. Корян
83'
82'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мелкадзе
70'
Замена
А. Гулиев
️️️️
А. Самсонов
Замена
И. Столбовой
️️️️
М. Вотинов
70'
Замена
М. Козлов
️️️️
Р. Гордиенко
66'
60'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
А. Зуев
ГОЛ! 1:0!
Р. Корян
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
44
Денис Клопков
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
15
Максим Зюзин
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Александр Козлов
ПП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
3-2-1-3
56
Довбня
67
Колычев
55
Гузь
12
Пономаренко
2
Кренделев
4
Бабенков
44
Клопков
45
Вотинов
9
Корян
18
Гордиенко
3-3-2-2
47
Филиппов
4
Савичев
2
Кутепов
15
Пуцко
5
Кутин
94
Тимофеев
44
Фадеев
52
Леонтьев
8
Самсонов
57
Кротов
17
Зуев
9
Корян
60
Казанков
60
Казанков
9
Корян
28
Семенов
5
Пискунов
5
Пискунов
28
Семенов
18
Гордиенко
10
Козлов
10
Козлов
18
Гордиенко
45
Вотинов
24
Столбовой
24
Столбовой
45
Вотинов
94
Тимофеев
60
Зубарев
60
Зубарев
94
Тимофеев
8
Самсонов
99
Гулиев
99
Гулиев
8
Самсонов
57
Кротов
7
Козлов
7
Козлов
57
Кротов
17
Зуев
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
17
Зуев
Остались в запасе
Луч
Спартак-2
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
15
Максим Зюзин
ЦП
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
15
Максим Зюзин
ЦП
Остались в запасе
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Луч - Спартак-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Динамо
Новости команд
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