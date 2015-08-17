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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Борнмут
Ливерпуль - Борнмут: обзор матча 17 августа 2015
Ливерпуль
17.08.2015, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Борнмут
25'
К. Бентеке
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Борнмут
90'
+1
Желтая карточка
С. Кук
86'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Ю. О'Кейн
Замена
А. Морено
️️️️
Ф. Коутиньо
81'
80'
Замена
А. Смит
️️️️
М. Градель
74'
Желтая карточка
М. Ритчи
Желтая карточка
Д. Гомес
73'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Айб
69'
60'
Замена
Л. Томлин
️️️️
Д. Кинг
Замена
Э. Джан
️️️️
Д. Хендерсон
52'
32'
Желтая карточка
Ю. О'Кейн
ГОЛ! 1:0!
К. Бентеке
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
2
Джо Гомес
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
33
Джордон Айб
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
21
Чарли Дэниелс
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ПЗ
10
Макс Градель
ЛП
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
4-2-3-1
22
Миньоле
2
Гомес
37
Шкртел
6
Ловрен
17
Клайн
20
Милнер
14
Хендерсон
11
Коутиньо
10
Лаллана
33
Айб
20
Бентеке
3-2-3-2
1
Боруц
30
Ритчи
4
Элфик
27
Кук
2
Фрэнсис
21
Дэниелс
16
Сурман
32
О'Кейн
10
Градель
13
Уилсон
7
Кинг
11
Коутиньо
5
Морено
5
Морено
11
Коутиньо
14
Хендерсон
23
Джан
23
Джан
14
Хендерсон
33
Айб
9
Фирмино
9
Фирмино
33
Айб
10
Градель
15
Смит
15
Смит
10
Градель
32
О'Кейн
32
Гослинг
32
Гослинг
32
О'Кейн
7
Кинг
17
Томлин
17
Томлин
7
Кинг
Остались в запасе
Ливерпуль
Борнмут
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
27
Дивок Ориги
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
27
Дивок Ориги
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Ливерпуль - Борнмут
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Футбол 1
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