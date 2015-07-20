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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Динамо Киров - Сызрань-2003
Динамо Киров - Сызрань-2003: обзор матча 20 июля 2015
Динамо Киров
20.07.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 1 тур
1 : 3
Завершен
Сызрань-2003
67'
Д. Халявин
7'
С. Цыганов
44'
А. Ивашин
65'
А. Ивашин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Киров - Сызрань-2003
84'
Замена
Р. Зарипов
️️️️
А. Ивашин
Желтая карточка
М. Мещеряков
83'
Замена
М. Ситников
️️️️
К. Пузырев
74'
ГОЛ! 1:3!
Д. Халявин
67'
Замена
С. Венских
️️️️
Ю. Конев
65'
65'
ГОЛ! 0:3!
А. Ивашин
63'
Замена
С. Дзодзиев
️️️️
Р. Терехин
Замена
Е. Коротаев
️️️️
А. Тимофеев
57'
44'
ГОЛ! 0:2!
А. Ивашин
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Цыганов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Киров
23
Борис Шогенов
ВР
18
Александр Захлестин
ЦЗ
28
Максим Мещеряков
ЦЗ
55
Иван Устинов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
4
Олег Суконщиков
ЦП
95
Кирилл Пузырев
ЦП
7
Денис Замятин
ПВ
19
Юрий Конев
ЦФ
9
Дмитрий Халявин
ЦФ
13
Александр Тимофеев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Липатников
Сызрань-2003
1
Олег Баклов
ВР
2
Сергей Никулов
ЦЗ
25
Дмитрий Лавлинский
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
21
Сергей Еремеев
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
24
Роман Терехин
ЦП
11
Василий Березун
ЦП
17
Сергей Симонов
ЦП
14
Александр Ивашин
ЦП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
Динамо Киров
16
Дмитрий Рябов
ВР
24
Никита Семейщев
ЦЗ
6
Максим Ситников
ЦП
17
Евгений Коротаев
ЦП
20
Сергей Венских
ЦФ
Сызрань-2003
31
Сергей Барсуков
ВР
15
Юрий Литке
ЦЗ
10
Рустем Алмаев
ЦП
77
Евгений Яцкий
ЦП
8
Евгений Быданцев
ЦП
30
Сергей Дзодзиев
ЦФ
25
Раиль Зарипов
ЦФ
3-2-2-3
23
Шогенов
18
Захлестин
28
Мещеряков
55
Устинов
4
Суконщиков
95
Пузырев
10
Лаук
7
Замятин
13
Тимофеев
9
Халявин
19
Конев
4-1-4-1
1
Баклов
25
Лавлинский
5
Евсеев
21
Еремеев
2
Никулов
7
Пьянченко
11
Березун
17
Симонов
14
Ивашин
24
Терехин
9
Цыганов
95
Пузырев
6
Ситников
6
Ситников
95
Пузырев
19
Конев
20
Венских
20
Венских
19
Конев
13
Тимофеев
17
Коротаев
17
Коротаев
13
Тимофеев
24
Терехин
30
Дзодзиев
30
Дзодзиев
24
Терехин
14
Ивашин
25
Зарипов
25
Зарипов
14
Ивашин
Остались в запасе
Динамо Киров
Сызрань-2003
24
Никита Семейщев
ЦЗ
16
Дмитрий Рябов
ВР
Главный тренер
Алексей Липатников
10
Рустем Алмаев
ЦП
15
Юрий Литке
ЦЗ
77
Евгений Яцкий
ЦП
8
Евгений Быданцев
ЦП
31
Сергей Барсуков
ВР
Остались в запасе
24
Никита Семейщев
ЦЗ
16
Дмитрий Рябов
ВР
Остались в запасе
10
Рустем Алмаев
ЦП
15
Юрий Литке
ЦЗ
77
Евгений Яцкий
ЦП
8
Евгений Быданцев
ЦП
31
Сергей Барсуков
ВР
Главный тренер
Алексей Липатников
Статистика матча Динамо Киров - Сызрань-2003
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Родина-2
1 : 1
31.10.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Вл
2 : 3
18.10.2026
Динамо Киров
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Звезда
5 : 1
04.06.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Сызрань-2003
2 : 1
29.05.2019
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
КАМАЗ
1 : 3
23.05.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Сызрань-2003
0 : 2
16.05.2019
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Сызрань-2003
1 : 0
05.05.2019
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Россия
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