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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Терек-2 - МИТОС
Терек-2 - МИТОС: обзор матча 20 июля 2015
Терек-2
20.07.2015, понедельник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 1 тур
0 : 0
Завершен
МИТОС
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Терек-2 - МИТОС
89'
Замена
В. Хрущак
️️️️
А. Феколкин
86'
Замена
Р. Тиморгалеев
️️️️
А. Кулигин
Замена
Ш. Тагиров
️️️️
А. Гарисултанов
86'
74'
Замена
З. Олисаев
️️️️
М. Гараев
Замена
А. Тохосашвили
️️️️
С. Абдурашидов
72'
67'
Замена
Е. Лазарев
️️️️
М. Тазетдинов
Замена
З. Майсултанов
️️️️
В. Исраилов
67'
60'
Замена
А. Перевалов
️️️️
Р. Смольский
Желтая карточка
Р. Мутошвили
49'
Замена
А. Янарсаев
️️️️
И. Муслуев
46'
32'
Желтая карточка
Э. Шаповалов
22'
Желтая карточка
М. Гараев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Терек-2
27
Рамзан Асаев
ВР
95
Ахмед Абубакаров
ЛЗ
95
Идрис Муслуев
ЦЗ
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
72
Сайха Абдурашидов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
8
Шарапудин Шалбузов
ЦП
87
Ислам Акаев
ЦП
73
Руслани Мутошвили
ЦП
61
Магомед Боршаев
ЦП
82
Висхаж Исраилов
ЦФ
МИТОС
1
Евгений Малов
ВР
2
Матвей Матвеев
ЦЗ
99
Владимир Яцук
ЦЗ
4
Эдуард Шаповалов
ЦЗ
4
Александр Кулигин
ЦЗ
24
Марат Гараев
ЦП
8
Игорь Романов
ЦП
6
Алексей Феколкин
ЦП
29
Максим Тазетдинов
ЦП
4
Илья Калашников
ЦП
18
Роман Смольский
ЦФ
Терек-2
81
Магомед Майрбеков
ВР
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
10
Залимхан Майсултанов
ЛВ
78
Аслан Янарсаев
ЦП
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
77
Али Кадыров
ЦФ
МИТОС
23
Станислав Антипин
ВР
45
Роман Тиморгалеев
ЦЗ
11
Евгений Лазарев
ЦП
42
Андрей Перевалов
ЦП
11
Владислав Хрущак
ЦФ
13
Заурбек Олисаев
ЦФ
3-5-1-1
27
Асаев
95
Абубакаров
95
Муслуев
60
Гарисултанов
8
Шалбузов
87
Акаев
73
Мутошвили
61
Боршаев
83
Гераев
72
Абдурашидов
82
Исраилов
4-5-1
1
Малов
99
Яцук
4
Шаповалов
4
Кулигин
2
Матвеев
24
Гараев
6
Феколкин
29
Тазетдинов
4
Калашников
8
Романов
18
Смольский
95
Муслуев
78
Янарсаев
78
Янарсаев
95
Муслуев
82
Исраилов
10
Майсултанов
10
Майсултанов
82
Исраилов
60
Гарисултанов
97
Тагиров
97
Тагиров
60
Гарисултанов
72
Абдурашидов
42
Тохосашвили
42
Тохосашвили
72
Абдурашидов
6
Феколкин
11
Хрущак
11
Хрущак
6
Феколкин
4
Кулигин
45
Тиморгалеев
45
Тиморгалеев
4
Кулигин
24
Гараев
13
Олисаев
13
Олисаев
24
Гараев
29
Тазетдинов
11
Лазарев
11
Лазарев
29
Тазетдинов
18
Смольский
42
Перевалов
42
Перевалов
18
Смольский
Остались в запасе
Терек-2
МИТОС
77
Али Кадыров
ЦФ
81
Магомед Майрбеков
ВР
23
Станислав Антипин
ВР
Остались в запасе
77
Али Кадыров
ЦФ
81
Магомед Майрбеков
ВР
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
Статистика матча Терек-2 - МИТОС
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
МИТОС
0 : 1
30.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 25 тур
Терек-2
0 : 3
24.05.2016
Спартак-Нальчик
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 24 тур
Черноморец
1 : 0
17.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
Терек-2
0 : 0
10.05.2016
Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур
Машук-КМВ
2 : 0
03.05.2016
Терек-2
МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
МИТОС
0 : 1
30.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 25 тур
МИТОС
2 : 3
24.05.2016
Афипс
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 24 тур
МИТОС
1 : 5
17.05.2016
Краснодар-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
Астрахань
2 : 2
10.05.2016
МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур
МИТОС
1 : 3
03.05.2016
Биолог-Новокубанск
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Стадион:
им. С.Билимханова
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