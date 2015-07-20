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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Факел
Оренбург - Факел: обзор матча 20 июля 2015
Оренбург
20.07.2015, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 0
Завершен
Факел
52'
В. Парняков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Факел
Замена
А. Кобялко
️️️️
В. Парняков
90'
+1
Замена
Р. Воробьев
️️️️
С. Бреев
89'
75'
Замена
В. Свежов
️️️️
А. Бекетов
71'
Замена
Д. Коробов
️️️️
И. Альшин
Замена
Д. Кабутов
️️️️
И. Маркелов
69'
68'
Желтая карточка
П. Могилевский
Замена
А. Делькин
️️️️
Х. Аппаев
63'
60'
Замена
М. Бирюков
️️️️
А. Турик
Желтая карточка
И. Маркелов
59'
ГОЛ! 1:0!
В. Парняков
52'
Желтая карточка
А. Малых
30'
24'
Желтая карточка
Р. Абазов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
25
Алексей Турик
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
7
Артем Бекетов
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Факел
1
Антон Амельченко
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Артур Рылов
ПП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
3-3-2-1-1
98
Абакумов
10
Парняков
58
Ойеволе
15
Андреев
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
8
Шогенов
23
Бреев
88
Маркелов
14
Аппаев
4-1-3-1-1
1
Саутин
57
Абазов
23
Могилевский
15
Тихий
71
Багаев
66
Дутов
7
Бекетов
27
Мурнин
25
Турик
10
Альшин
91
Заболотный
88
Маркелов
70
Кабутов
70
Кабутов
88
Маркелов
23
Бреев
84
Воробьев
84
Воробьев
23
Бреев
14
Аппаев
90
Делькин
90
Делькин
14
Аппаев
10
Парняков
22
Кобялко
22
Кобялко
10
Парняков
10
Альшин
7
Коробов
7
Коробов
10
Альшин
7
Бекетов
6
Свежов
6
Свежов
7
Бекетов
25
Турик
17
Бирюков
17
Бирюков
25
Турик
Остались в запасе
Оренбург
Факел
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
14
Игорь Коронов
ПП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
1
Антон Амельченко
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
14
Игорь Коронов
ПП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Оренбург - Факел
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Газовик
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