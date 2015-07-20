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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Балтика
Енисей - Балтика: обзор матча 20 июля 2015
Енисей
20.07.2015, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
90+2'
Э. Низамутдинов
62'
А. Сердюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Балтика
ГОЛ! 1:1!
Э. Низамутдинов
90'
+2
90'
+1
Замена
В. Тимофеев
️️️️
А. Макарчук
83'
Замена
Г. Постаногов
️️️️
В. Земченков
Желтая карточка
А. Исаев
78'
Замена
Д. Рыжов
️️️️
В. Лешонок
72'
71'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
А. Сердюк
62'
ГОЛ! 0:1!
А. Сердюк
Замена
А. Исаев
️️️️
И. Гультяев
60'
58'
Замена
В. Земченков
️️️️
Н. Глушков
Замена
Е. Качан
️️️️
Д. Магадиев
46'
Замена
А. Алиев
️️️️
К. Богдан
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
6
Константин Богдан
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
8
Егор Иванов
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ивахов
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
13
Самир Юсифов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
3-2-2-2
88
Шелия
6
Богдан
23
Васильев
80
Климов
22
Магадиев
22
Шабаев
9
Лешонок
8
Иванов
23
Лескано
81
Низамутдинов
4-2-2-1-1
1
Рогачев
68
Запрудских
39
Цуканов
4
Овсиенко
17
Макарчук
64
Ланин
8
Цимбал
47
Глушков
93
Каленкович
10
Гелоян
7
Сердюк
22
Магадиев
80
Качан
80
Качан
22
Магадиев
35
Гультяев
10
Исаев
10
Исаев
35
Гультяев
6
Богдан
10
Алиев
10
Алиев
6
Богдан
9
Лешонок
63
Рыжов
63
Рыжов
9
Лешонок
Земченков
76
Постаногов
76
Постаногов
Земченков
17
Макарчук
13
Тимофеев
13
Тимофеев
17
Макарчук
47
Глушков
23
Земченков
23
Земченков
47
Глушков
7
Сердюк
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
7
Сердюк
Остались в запасе
Енисей
Балтика
13
Самир Юсифов
ЦП
1
Михаил Опарин
ВР
88
Виталий Галыш
АП
Главный тренер
Алексей Ивахов
7
Ника Чхапелия
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
13
Самир Юсифов
ЦП
1
Михаил Опарин
ВР
88
Виталий Галыш
АП
Остались в запасе
7
Ника Чхапелия
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Алексей Ивахов
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Енисей - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Центральный
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