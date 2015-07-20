Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Дружба - Черноморец
Дружба - Черноморец: обзор матча 20 июля 2015
Дружба
20.07.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 1 тур
0 : 3
Завершен
Черноморец
28'
Д. Хасцаев
52'
Н. Бояринцев
83'
К. Кочубей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дружба - Черноморец
88'
Замена
Д. Михайленко
️️️️
Б. Кокоев
Замена
А. Пиштиков
️️️️
А. Муков
83'
83'
ГОЛ! 0:3!
К. Кочубей
81'
Замена
М. Михалев
️️️️
А. Абрамов
Замена
А. Капов
️️️️
Д. Павлов
81'
Желтая карточка
А. Муков
76'
Замена
С. Степаненко
️️️️
А. Конов
76'
62'
Желтая карточка
Э. Лусикян
62'
Замена
С. Захарченко
️️️️
Э. Лусикян
56'
Замена
В. Медников
️️️️
Д. Хасцаев
52'
ГОЛ! 0:2!
Н. Бояринцев
46'
Замена
Н. Бояринцев
️️️️
А. Шевченко
45'
Желтая карточка
И. Комиссаров
Пенальти не реализован!
А. Датхужев
45'
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хасцаев
19'
Желтая карточка
А. Шевченко
Желтая карточка
М. Муков
19'
11'
Желтая карточка
В. Дубовой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дружба
16
Станислав Меланченко
ВР
7
Амир Конов
ЦЗ
55
Жантемир Соблиров
ЦЗ
4
Мурат Муков
ЦЗ
18
Абрек Муков
ЦЗ
17
Руслан Таклиев
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
19
Роман Дудин
ЦП
93
Ризван Ахмедханов
АП
10
Адам Датхужев
АП
22
Денис Павлов
ЦФ
Главный тренер
Калин Степанян
Черноморец
1
Иван Комиссаров
ВР
3
Евгений Корнилов
ЦЗ
32
Игорь Балдин
ЦЗ
2
Владислав Дубовой
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
11
Эдуард Лусикян
ЦП
29
Алексей Абрамов
ЦП
2
Анатолий Пуляев
ПП
24
Анатолий Шевченко
ЦФ
17
Дзамболат Хасцаев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Дружба
24
Виталий Квитченко
ВР
27
Сергей Степаненко
ЦЗ
12
Юрий Манченко
ЦЗ
14
Артур Капов
ЦФ
8
Аслан Пиштиков
ЦФ
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
96
Алексей Кузнецов
ЦЗ
5
Дмитрий Михайленко
ЦП
88
Максим Михалев
ЦП
94
Станислав Захарченко
ЦП
17
Вениамин Медников
ЦП
18
Николай Бояринцев
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Меланченко
4
Муков
18
Муков
17
Таклиев
55
Соблиров
7
Конов
19
Дудин
7
Джамилов
10
Датхужев
93
Ахмедханов
22
Павлов
3-1-4-2
1
Комиссаров
3
Корнилов
32
Балдин
2
Дубовой
21
Кокоев
2
Пуляев
11
Лусикян
29
Абрамов
8
Кочубей
17
Хасцаев
24
Шевченко
22
Павлов
14
Капов
14
Капов
22
Павлов
7
Конов
27
Степаненко
27
Степаненко
7
Конов
18
Муков
8
Пиштиков
8
Пиштиков
18
Муков
21
Кокоев
5
Михайленко
5
Михайленко
21
Кокоев
29
Абрамов
88
Михалев
88
Михалев
29
Абрамов
11
Лусикян
94
Захарченко
94
Захарченко
11
Лусикян
24
Шевченко
18
Бояринцев
18
Бояринцев
24
Шевченко
17
Хасцаев
17
Медников
17
Медников
17
Хасцаев
Остались в запасе
Дружба
Черноморец
24
Виталий Квитченко
ВР
12
Юрий Манченко
ЦЗ
Главный тренер
Калин Степанян
13
Максим Матюша
ВР
96
Алексей Кузнецов
ЦЗ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Остались в запасе
24
Виталий Квитченко
ВР
12
Юрий Манченко
ЦЗ
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
96
Алексей Кузнецов
ЦЗ
Главный тренер
Калин Степанян
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Статистика матча Дружба - Черноморец
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Дружба
1 : 0
31.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Дружба
2 : 1
17.10.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Ростов-2
0 : 0
10.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Дружба
4 : 0
03.10.2026
Нефтяник
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Хомченко-Глуховский
(Астрахань)
Стадион:
Республиканский
Новости команд
Все
Дружба
Черноморец
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
«Дружба» – «Нефтяник Избербаш»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Динамо-2 Махачкала» – «Дружба»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Дружба» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
«Дружба» – «Енисей»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
«Дружба» – «Нефтяник Избербаш»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Динамо-2 Махачкала» – «Дружба»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Дружба» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
«Дружба» – «Енисей»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
«Дружба» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Клубы РПЛ отдали 3 игроков в аренду командам из Беларуси
31 июля
Экс-хавбек «Спартака» Зотов перешел в медиаклуб
28 июля
1
Клуб Первой лиги подписал защитника «Ростова» и экс-вратаря «Краснодара»
30 июня
Клуб РПЛ расстался с игроками из Марокко и Грузии
30 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+