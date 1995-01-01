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    Сергей Степаненко

    #27 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Степаненко
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 июля 1996 (26 лет)
    Рост 178
    Вес 70
    Стоимость:
    € 50
    тыс
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