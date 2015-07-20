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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Калуга - Арсенал-2
Калуга - Арсенал-2: обзор матча 20 июля 2015
Калуга
20.07.2015, понедельник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал-2
2'
С. Анохин
51'
С. Анохин
55'
Д. Шилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Калуга - Арсенал-2
Вторая желтая
А. Немыченков
90'
+1
Замена
А. Ерохин
️️️️
В. Сысуев
90'
Замена
А. Семкин
️️️️
С. Анохин
90'
78'
Желтая карточка
А. Мингазов
78'
Желтая карточка
Р. Гагиты
78'
Желтая карточка
А. Чибиров
78'
Желтая карточка
М. Староверов
Желтая карточка
А. Каштанов
78'
Желтая карточка
А. Немыченков
78'
Замена
А. Каштанов
️️️️
Е. Лямцев
76'
Замена
А. Немыченков
️️️️
Д. Семин
72'
Желтая карточка
Д. Семин
70'
69'
Желтая карточка
П. Сергеев
68'
Замена
А. Котенко
️️️️
Р. Гагиты
Желтая карточка
Д. Баранов
57'
55'
ГОЛ! 2:1!
Д. Шилов
ГОЛ! 2:0!
С. Анохин
51'
48'
Желтая карточка
В. Альшанский
Желтая карточка
В. Коноплев
48'
ГОЛ! 1:0!
С. Анохин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Калуга
22
Максим Блинов
ВР
48
Виктор Коноплев
ЦЗ
2
Сергей Храпов
ЦЗ
11
Александр Скворцов
ОП
13
Дмитрий Баранов
ЦП
10
Владислав Сысуев
ЦП
33
Артем Махота
АП
20
Евгений Лямцев
ЦФ
9
Евгений Лосев
ЦФ
7
Денис Семин
ЦФ
10
Сергей Анохин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Сафронов
Арсенал-2
35
Максим Староверов
ВР
55
Артур Фарион
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
2
Александр Чибиров
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
73
Ренат Гагиты
ЦП
20
Павел Сергеев
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Главный тренер
Василий Рожнов
Калуга
40
Алексей Чернов
ВР
6
Павел Писаренко
ЦЗ
14
Анатолий Семкин
ОП
77
Александр Немыченков
ЦП
99
Иван Формалев
ЦП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
88
Александр Ерохин
ЦФ
Арсенал-2
96
Александр Пучков
ВР
40
Павел Борисов
ЦЗ
80
Рустам Норматов
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
21
Александр Крючков
ОП
33
Александр Котенко
ЦП
9
Роман Изотов
ЦФ
2-1-2-1-4
22
Блинов
48
Коноплев
2
Храпов
11
Скворцов
13
Баранов
10
Сысуев
33
Махота
20
Лямцев
10
Анохин
7
Семин
9
Лосев
4-4-2
35
Староверов
9
Шилов
92
Налетов
2
Чибиров
55
Фарион
77
Лепский
20
Сергеев
24
Смирнов
73
Гагиты
17
Закарлюка
30
Альшанский
20
Лямцев
79
Каштанов
79
Каштанов
20
Лямцев
7
Семин
77
Немыченков
77
Немыченков
7
Семин
10
Анохин
14
Семкин
14
Семкин
10
Анохин
10
Сысуев
88
Ерохин
88
Ерохин
10
Сысуев
73
Гагиты
33
Котенко
33
Котенко
73
Гагиты
Остались в запасе
Калуга
Арсенал-2
6
Павел Писаренко
ЦЗ
99
Иван Формалев
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
Главный тренер
Виталий Сафронов
40
Павел Борисов
ЦЗ
80
Рустам Норматов
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
9
Роман Изотов
ЦФ
96
Александр Пучков
ВР
21
Александр Крючков
ОП
Главный тренер
Василий Рожнов
Остались в запасе
6
Павел Писаренко
ЦЗ
99
Иван Формалев
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
Остались в запасе
40
Павел Борисов
ЦЗ
80
Рустам Норматов
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
9
Роман Изотов
ЦФ
96
Александр Пучков
ВР
21
Александр Крючков
ОП
Главный тренер
Виталий Сафронов
Главный тренер
Василий Рожнов
Статистика матча Калуга - Арсенал-2
5
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Вл
2 : 1
08.11.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Ротор-2
1 : 1
31.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Информация о матче
Главный судья:
Василий Тихонов
(Псков)
Стадион:
Арена Анненки
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