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Амкар-Пермь - Краснодар
Амкар-Пермь - Краснодар: обзор матча 20 июля 2015
Амкар-Пермь
20.07.2015, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
83'
С. Петров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Краснодар
Замена
А. Курзенев
️️️️
Б. Идову
90'
83'
ГОЛ! 0:1!
С. Петров
82'
Замена
В. Калешин
️️️️
А. Енджейчик
Замена
П. Комолов
️️️️
С. Баланович
80'
75'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
М. Перейра
72'
Желтая карточка
Р. Лаборде
71'
Желтая карточка
П. Мамаев
70'
Вторая желтая
Ю. Газинский
Замена
А. Салугин
️️️️
Г. Пеев
61'
60'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
О. Ахмедов
21'
Желтая карточка
А. Енджейчик
13'
Желтая карточка
Ю. Газинский
Вторая желтая
А. Прудников
13'
Желтая карточка
А. Прудников
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
5
Януш Гол
ОП
30
Брайан Идову
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
15
Изунна Узочакву
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Краснодар
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
3-4-2-1
1
Герус
23
Баланович
21
Белоруков
79
Черенчиков
11
Занев
5
Гол
30
Идову
91
Бутко
8
Огуде
7
Пеев
89
Прудников
4-1-3-2
31
Дикань
98
Петров
4
Гранквист
55
Енджейчик
6
Сигурдссон
10
Ахмедов
18
Газинский
10
Мамаев
10
Перейра
39
Ари
90
Смолов
23
Баланович
20
Комолов
20
Комолов
23
Баланович
7
Пеев
77
Салугин
77
Салугин
7
Пеев
30
Идову
91
Курзенев
91
Курзенев
30
Идову
55
Енджейчик
17
Калешин
17
Калешин
55
Енджейчик
10
Перейра
6
Торбинский
6
Торбинский
10
Перейра
10
Ахмедов
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Ахмедов
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Краснодар
57
Александр Селихов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
15
Изунна Узочакву
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
72
Андрей Батютин
ЛВ
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
15
Изунна Узочакву
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Амкар-Пермь - Краснодар
1
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
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3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов (Москва)
Андрей Болотенков (Москва)
Инспектор:
Александр Лапин (Уфа)
Стадион:
Звезда
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