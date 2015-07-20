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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Волга
Луч - Волга: обзор матча 20 июля 2015
Луч
20.07.2015, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
2 : 0
Завершен
Волга
14'
Нивалдо
75'
Д. Гузь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Волга
Желтая карточка
А. Довбня
87'
Замена
А. Гаджибеков
️️️️
Д. Клопков
82'
78'
Замена
Д. Полянин
️️️️
К. Маляров
ГОЛ! 2:0!
Д. Гузь
75'
71'
Желтая карточка
И. Петров
65'
Замена
И. Петров
️️️️
И. Кухарчук
Замена
И. Столбовой
️️️️
Нивалдо
65'
63'
Желтая карточка
А. Буйволов
61'
Замена
Э. Суханов
️️️️
Н. Замалиев
Замена
М. Казанков
️️️️
М. Козлов
58'
Желтая карточка
Р. Славнов
51'
Замена
Р. Корян
️️️️
М. Зюзин
46'
Желтая карточка
С. Колычев
40'
Желтая карточка
М. Зюзин
27'
24'
Замена
Н. Саталкин
️️️️
А. Козлов
ГОЛ! 1:0!
Нивалдо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
56
Александр Довбня
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
15
Максим Зюзин
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
6
Нивалдо
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
31
Леандро
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
60
Максим Казанков
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Волга
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Игорь Маслов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
3-3-3-1
56
Довбня
5
Пискунов
55
Гузь
12
Пономаренко
4
Бабенков
10
Козлов
67
Колычев
15
Зюзин
44
Клопков
4
Славнов
6
Нивалдо
4-3-2-1
25
Нигматуллин
7
Маляров
25
Буйволов
3
Пасько
19
Гарбуз
31
Леандро
13
Замалиев
7
Миносян
44
Кухарчук
77
Костюков
32
Козлов
44
Клопков
3
Гаджибеков
3
Гаджибеков
44
Клопков
10
Козлов
60
Казанков
60
Казанков
10
Козлов
6
Нивалдо
24
Столбовой
24
Столбовой
6
Нивалдо
15
Зюзин
9
Корян
9
Корян
15
Зюзин
7
Маляров
6
Полянин
6
Полянин
7
Маляров
13
Замалиев
18
Суханов
18
Суханов
13
Замалиев
44
Кухарчук
10
Петров
10
Петров
44
Кухарчук
32
Козлов
87
Саталкин
87
Саталкин
32
Козлов
Остались в запасе
Луч
Волга
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Игорь Маслов
ЦЗ
Остались в запасе
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Игорь Маслов
ЦЗ
Статистика матча Луч - Волга
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Динамо
Новости команд
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